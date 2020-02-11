Hayırsever vatandaştan eğitime katkı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hayırsever vatandaştan eğitime katkı - Son Dakika

Hayırsever vatandaştan eğitime katkı

6 saat önce

Van'ın Çaldıran ilçesinde bin öğrencisi bulunan Yavuz Sultan Selim İlk ve Ortaokulundaki 210 kişilik çok amaçlı konferans salonu, hayırsever bir vatandaş tarafından onarılmaya başlandı.

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Van'ın Çaldıran ilçesinde bin öğrencisi bulunan Yavuz Sultan Selim İlk ve Ortaokulundaki 210 kişilik çok amaçlı konferans salonu, hayırsever bir vatandaş tarafından onarılmaya başlandı.


Üç yıl önce atıl durumda bulunan, ancak belediye başkanlığınca onarılarak kullanıma sunulan çok amaçlı konferans salonu, hayırsever Adem Çınarbay tarafından yeniden bakıma alındı. Geleceğimizin teminatı olan çocukların eğitimine destek vermek istediğini ifade eden Çınarbay, "Belediye başkanlığımızın okullarımıza verdiği önem ve başlatmış olduğu yenileme ve tadilat çerçevesinde bende bir nebze tuzum olsun düşüncesiyle Yavuz Sultan Selim İlkokulunda bulunan çok amaçlı konferans salonunun onarım ve bakımını üstlendim. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize yapılan yatırımlara katkım olsun istedim. Bizler ilçemizde bina, fabrika, camii ve okul yapabiliriz, ancak geleceğinizin teminatı olan çocuklarımıza yatırım yapmış olmak apayrı bir duygudur. Bu yönüyle belediyemizin başta ilçe merkezi ve kırsaldaki öğrencilerimize yönelik eğitime sunduğu katkılar kapsamında bir nebze de olsa katkı sunmak beni mutlu ediyor. İlçemizde çok amaçlı 210 kişi kapasiteli konferans salonunda başlatmış olduğumuz tadilatı yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. İnşallah kısa sürede tadilatı tamamlayarak öğrencilerimiz hizmetine sunacağız. Her duyarlı vatandaşın bu tür katkılar sunması hem bizleri hem de geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı mutlu edecektir" dedi.


Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari ise Yavuz Sultan Selim İlk ve Ortaokulunda bulunan 210 kişilik çok amaçlı konferans salonunun atıl durumda olduğunu hatırlatarak, "Ancak belediyemiz gerekli bakım ve onarımları yaparak yeniden öğrenci ve halkımızın hizmetine sundu. Çok amaçlı kullanılan konferans salonumuz, hayırsever bir kardeşimizin yardımlarıyla daha da güzelleşecek. Bu kardeşimi yürekten kutluyorum. Çaldıran Belediyesi olarak ilçemizde eğitim öğretim gören yaklaşık 20 bin öğrencimiz ve binlerce vatandaşımız bu çok amaçlı konferans salonundan faydalanacaktır. Bu tür duyarlı kardeşlerimizin ilçemize katkı sunması bizleri mutlu ediyor. İnşallah iki hafta içinde yenileme tadilatı devam eden konferans salonumuz tamamlanarak hizmete girecektir" diye konuştu. - VAN

Yavuz Sultan Selim, Çaldıran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:12 Kaynak: İHA
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