Son Dakika Haberleri: Hayırsever vatandaştan hastaneye mescit
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Hayırsever vatandaştan hastaneye mescit

36 dakika önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde hayırsever bir vatandaş tarafından Emet Dr.Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne mescit yaptırılması takdirle karşılandı.

Hayırsever vatandaştan hastaneye mescit, System.String[]
Kütahya'nın Emet ilçesinde hayırsever bir vatandaş tarafından Emet Dr.Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne mescit yaptırılması takdirle karşılandı.

Emet Dr.Fazıl Doğan Devlet Hastanesi Başhekimi Rukiye Kara, yaptığı açıklamada, "Hastanemiz Mescid'inin yapımında emeği geçen Hacı Ramazan Öksüz'e çok teşekkür ederiz. Önemli bir eksiğimiz giderilmiş oldu. Personelimiz gönül rahatlığı içerisinde ibadetlerini yapmaktalar. Rabbim Ramazan Öksüz abimize uzun ömürler versin" ifadelerini kullandı.

Emet Dr.Fazıl Doğan Devlet Hastanesi Başhekimi Rukiye Kara tarafından Hayırsever Ramazan Öksüz'e teşekkür belgesi veridi. - KÜTAHYA
Devlet Hastanesi, Kütahya, Emet, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 09:11 Kaynak: İHA
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