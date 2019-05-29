Son Dakika Haberleri: Hayırsever vatandaştan öğrencilere iftar
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Hayırsever vatandaştan öğrencilere iftar

1 saat önce

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hayırsever vatandaş, öğrenciler için iftar programı düzenledi.

Hayırsever vatandaştan öğrencilere iftar, System.String[]
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hayırsever vatandaş, öğrenciler için iftar programı düzenledi.
Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ismi açıklanmayan hayırsever vatandaşın okul bahçesinde düzenlediği iftar programına katıldı.
Okul Müdürü Abdulsamet Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ismi açıklanmayan bir hayırseverin, geçmişlerinin hayrına verilen iftar programına İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, okul idaresi, öğretmenler ve 100 öğrencinin katıldığını söyledi.
Hayırsever vatandaşa teşekkür eden Atalay, öğrenciler için değişik bir ortam olduğunu, daha samimi bir havada oruçlarını açtıklarını belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:19 Kaynak: AA
Şarkışla, Sivas, Güncel
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