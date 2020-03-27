Hayırsever vatandaştan örnek davranış...9 ayrı noktaya 500 adet yardım paketi bıraktılar - Son Dakika

Hayırsever vatandaştan örnek davranış...9 ayrı noktaya 500 adet yardım paketi bıraktılar

ANKARA - Ankara'da hayırsever bir vatandaş şehrin 9 ayrı noktasına isteyenlerin alabilmesi için gıda malzemelerinden oluşan yardım paketleri bıraktı.

Ankara'da ismini açıklamayan hayırsever bir vatandaş Altındağ ve Mamak ilçelerinde 9 ayrı noktada içesinde gıda malzemeleri bulunan yardım paketlerini bıraktı. Paketlerin ihtiyaç sahipleri için bırakıldığı ve ücretsiz olduğu kaydedildi. 500 adet hazırlanan paketler kısa sürede tükendi.