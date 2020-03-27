Hayırsever vatandaştan örnek davranış...9 ayrı noktaya 500 adet yardım paketi bıraktılar - Son Dakika

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Hayırsever vatandaştan örnek davranış...9 ayrı noktaya 500 adet yardım paketi bıraktılar
6 saat önce
Hayırsever vatandaştan örnek davranış...9 ayrı noktaya 500 adet yardım paketi bıraktılar Ankara'da hayırsever bir vatandaş şehrin 9 ayrı noktasına isteyenlerin alabilmesi için gıda malzemelerinden oluşan yardım paketleri bıraktı.
Hayırsever vatandaştan örnek davranış...9 ayrı noktaya 500 adet yardım paketi bıraktılar
ANKARA - Ankara'da hayırsever bir vatandaş şehrin 9 ayrı noktasına isteyenlerin alabilmesi için gıda malzemelerinden oluşan yardım paketleri bıraktı.
Ankara'da ismini açıklamayan hayırsever bir vatandaş Altındağ ve Mamak ilçelerinde 9 ayrı noktada içesinde gıda malzemeleri bulunan yardım paketlerini bıraktı. Paketlerin ihtiyaç sahipleri için bırakıldığı ve ücretsiz olduğu kaydedildi. 500 adet hazırlanan paketler kısa sürede tükendi.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 02:58 Kaynak: İHA
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