Hayırseverden Adıyaman'daki "Polis Pazarı"Na Destek

NG Şirketler Grubu Başkanı Nafi Güral ve eşi Gülsüm Güral, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce ihtiyaç sahipleri için polis merkezi içerisinde açılan "pazar"a mont ve bot yardımında bulundu.

NG Şirketler Grubu Başkanı Nafi Güral ve eşi Gülsüm Güral, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce ihtiyaç sahipleri için polis merkezi içerisinde açılan "pazar"a mont ve bot yardımında bulundu.



Kütahya'dan gönderilen mont ve botlar, düzenlenen programla Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi içerisindeki "polis pazarı"na ulaştırıldı.



Bot ve montlar, kentteki ihtiyaç sahibi çocuklara ücretsiz verilecek.



İl Emniyet Müdürü Metin Alper, pazar içerisinde gazetecilere yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce ihtiyaç sahipleri için polis merkezi içerisinde açılan pazara yapılan katkıların artarak devam ettiğini söyledi.



Polis pazarına bot ve mont katkısı olduğunu ifade eden Alper, şunları kaydetti:



"Pazar içerisinde boş rafları tamamen doldurduk. Bu konuda katkı sunan NG Şirketler Grubu Başkanı Nafi Güral ve eşi Gülsüm Güral ile ayrıca bu yardıma aracılık eden iş kadını Hayriye Ersoy'a da teşekkür ederim. Geçen hafta da Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan birkaç firma tarafından polis pazarına destek geldi. Bu yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak adına katkılarımız devam edecek. İnşallah hayırlara vesile olur. Polis pazarına katkıların devam etmesini diliyorum."



Adıyamanlı iş kadını Hayriye Ersoy ise birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulan bugünlerde Başkan Nafi Güral ile eşi Gülsüm Güral'ın Kütahya'dan Adıyaman'a uzanan sıcacık ellerinin çok anlamlı olduğunu belirtti.



Nafi Güral Vakfının hemen hemen her yıl binlerce çocuğa burs verdiği gibi, Adıyamanlı çocuklara da bir takım hediyeler göndererek kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Ersoy, "Bu yardımseverlik, ülke içerisinde birlik, beraberlik ve dayanışmaya da örnek teşkil ediyor. Bu vesile ile kendilerine teşekkür ediyorum. Umarım bu çalışma tüm Türkiye'de örnek teşkil eder." diye konuştu.

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