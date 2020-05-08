Hayırseverden Kepez'e 5 derslikli anaokulu - Son Dakika

Antalya'da 5 derslikli anaokulu için protokol imzalandı.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'ne 5 derslikli anaokulu yapımı için, Vali Münir Karaloğlu'nun katılımıyla hayırsever Saime Konca ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol töreni düzenlendi.

Vali Karaloğlu, burada yaptığı konuşmada, hayırsever Saime Konca'nın okulu yaptıracak olmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Okula "Salih - Saime Konca Anaokulu" ismi verileceğini aktaran Karaloğlu, "Anaokulunun bir an önce bitirilmesini ve önümüzdeki eğitim-öğretim yılına yetiştirilmesini istiyoruz. Rabbim hayırseverimiz Saime Konca'nın hayırlarını kabul etsin." ifadesini kullandı.

Protokolün imzalanmasının ardından Karaloğlu ile Saime Konca hatıra fotoğrafı çekindi.