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Hayırseverden kütüphane ve zeka oyunları sınıfı

50 dakika önce

Kırşehir'de hayırsever bir iş adamı, Özbağ beldesindeki ilkokula kütüphane ve zeka oyunları sınıfı yaptırdı.

Hayırseverden kütüphane ve zeka oyunları sınıfı, System.String[]

Kırşehir'de hayırsever bir iş adamı, Özbağ beldesindeki ilkokula kütüphane ve zeka oyunları sınıfı yaptırdı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Özbağ Örcün İlkokulunda yapılan kütüphane ve zeka oyunları sınıfının açılış töreni düzenlendi.

Törende konuşan Vali İbrahim Akın, okula yaptırılan bu yeni birimlerin çocukların kitabı sevmesi, okuma alışkanlığı kazanması ve kendilerini geliştirmelerinde önemli katkı sağlayacağını aktardı.

Eğitime yapılan katkıların çok değerli olduğunu da belirten Akın, "Kütüphaneler, çocuklarımızın kitapla buluştuğu, kendilerini geliştirdiği, derslerindeki başarılarına katkılar sağlayan önemli bölümlerdir. Duyarlılık göstererek eğitime katkı sağlayan hayırsever iş adamımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu tür katkıların diğer insanlarımıza örnek olmasını temenni ediyorum. Kütüphane ve zeka oyunları sınıfının öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kütüphane ve zeka oyunları sınıfı açılışından sonra, Vali Akın ve protokol üyeleri öğrencilerle bir araya gelerek, onlarla sohbet etti.

Programa Özbağ Belediye Başkanı Rasim Arazay, İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz, hayırsever iş adamı Murat Coşkun ve okul idarecileri katıldı.

Kırşehir, Özbağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 02:20 Kaynak: AA
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