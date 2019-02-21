Hayırseverden Memleketine Bilgisayar Bağışı

İstanbul
'da yaşayan Kahramanmaraşlı bir hayırsever, memleketi Elbistan
ilçesinin kırsal bir mahallesinde bulunan okula ve kütüphaneye bilgisayar bağışında bulundu.
Hayırsever Halis Marangoz, İğde
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği aracılığıyla, doğduğu Elbistan ilçesi İğde Mahallesi'ndeki Şehit Ali Beyaz
İlk ve Ortaokulu ile mahalle kütüphanesinde kullanılmak üzere 21 bilgisayar bağışladı.
Marangoz'un gönderdiği bilgisayarlar, Elbistan Belediye Başkan Vekili Ahmet Tıraş
, Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, İlçe Jandarma
Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert ve dernek başkan yardımcısı Yahya Marangoz'un katıldığı törenle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi. 16 bilgisayar Şehit Ali Beyaz İlk ve Ortaokulunda, 5 bilgisayar da derneğin oluşturduğu mahalle kütüphanesinde kullanılacak.
Dernek başkanı Yahya Marangoz, okulda ve kütüphanelerinde bilgisayar ihtiyacı olduğunu sosyal medyadan duyurduklarını belirtti.
Bu duyuruya kayıtsız kalmayan ve İstanbul'da yaşayan Halis Marangoz'un kendilerini aradığını dile getiren Marangoz, "Hayırseverimiz, bilgisayar ihtiyacını karşılamak istediğini söyledi. Bizler bunu memnuniyetle karşıladık. Bilgisayarlarımız geldi. Okulumuzda ve kütüphanemizde öğrencilerimiz ve vatandaşlarımız bu imkandan faydalanacak. Hayırsever vatandaşımıza duyarlılığından dolayı teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun." diye konuştu.
Bilgisayarları teslim alan Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt da hayırsever Halis Marangoz ile dernek yöneticilerine eğitime destekleri için teşekkür etti.