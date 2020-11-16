Hayırseverden sporculara ayakkabı desteği - Son Dakika

Aksaray'da yaşayan hayırsever tarafından gönderilen spor ayakkabıları, Nizip ilçesindeki sporculara dağıtıldı.

İlçe Kaymakamı Kemal Şahin öncülüğünde, sporculara katkıda bulunmak ve yardımcı olmak için çalışma başlatan hayırsever Halil Taş, memleketi olan Nizip ilçesindeki sporcuların tamamına ayakkabı yardımında bulundu.

Taş, tarafından ilçeye getirilen ayakkabılar, ilçe Kaymakamı Kemal Şahin ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın katılımıyla Nizip Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törenle sporculara verildi.

Törende konuşan Kaymakam Şahin, sporculara yapılan bu yardımın takdire şayan bir davranış olduğunu belirtti.

Hayırsever tarafından gönderilen ayakkabıların ilk olarak Nizip Belediye Spor Hokey alt yapı sporcularına dağıtıldığını ifade eden Şahin, "Gönderilen ayakkabılar ilçemiz genelinde bulunan tüm sporcularımıza hayırseverimiz adına dağıtılacak. Bu davranışından dolayı hayırseverimize teşekkür ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Sarı ise sporculara başarılar dileyerek, Halil Taş'a teşekkür etti.

Çocukların ayakkabıları güle güle giymelerini dileyen Halil Taş ise sporculara başarılar diledi ve her zaman spora destek olmaya çalışacaklarını kaydetti.