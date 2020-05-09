Hayırseverden ücretsiz 6 bin ekmek dağıtımı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Hayırseverden ücretsiz 6 bin ekmek dağıtımı - Son Dakika

Hayırseverden ücretsiz 6 bin ekmek dağıtımı

6 saat önce

Antalya'da isminin açıklanmasını istemeyen hayırsever iş adamı, bir fırın aracılığıyla 6 bin ekmeği vatandaşlara ücretsiz dağıttı.

Hayırseverden ücretsiz 6 bin ekmek dağıtımı, System.String[]

Antalya'da isminin açıklanmasını istemeyen hayırsever iş adamı, bir fırın aracılığıyla 6 bin ekmeği vatandaşlara ücretsiz dağıttı.


Antalya'da hayırsever bir iş adamı, hem Ramazan ayı olması hem de korona virüs nedeniyle zor günler geçiren vatandaşlara destek için bir fırın tüm gün ücretsiz ekmek dağıtılması konusunda anlaştı. İsminin açıklanmasını istemeyen iş adamı, Kepez ilçesinde Arı fırın sahibi Durali Arıkan'a 6 bin ekmeğin fiyatını peşin ödedi. Bununla da yetinmeyen iş adamı, talebin fazla gelmesi halinde satışa devam edilmesini ve farkı ödeyeceğinin bilgisini verdi. Arıkan ve personeli yoğun bir mesaiyle dışarıdan da ekmek takviyesiyle, kuyruk oluşmasına izin vermeden dağıtımı gün boyu dağıtım gerçekleştirdi. Arıkan, pide isteyen vatandaşların isteğini de geri çevirmedi. Ücretsiz ekmek dağıtımından haberdar olmayan vatandaşların da para vermeye çalıştıkları görüldü.


Fırın Sahibi Durali Arıkan, normal günlerde askıda ekmeğin yanı sıra ihtiyaç sahibi kişilere de ücretsiz ekmek verdiklerini anımsattı.


Bugün farklı bir olay yaşandığını ve inşaat sektörüyle uğraşan bir iş adamının tüm gün ekmekleri ücretsiz dağıtılması yönünde kendileriyle anlaştığını dile getiren Arıkan, "Satılacak ekmeklerin parasını peşin ödedi. Bundan biz gurur duyduk. Yoğun bir talep oldu, bu kadar ilgi beklemiyorduk. 4 bin 500 ekmek dağıttık. Halen devam ediyoruz. Ama bu rakam yaklaşık 6 bin ulaşacaktır. Kuyruk olmasın, gelenler beklemesin diye kendi üretimimizin yanında dışarıdan ekmek takviyesi aldım. Kuyruk oluşturmamaya çalıştık."dedi. Arıkan, sadece ekmek değil pide ve simiti de ücretsiz verdiklerini belirtti. Bir günlük bir uygulama olmasına rağmen birkaç iş adamından daha teklif aldıklarını kaydeden Arıkan, 3 hayırseverimiz daha tüm gün ücretsiz ekmek dağıtımını yapacağını kaydetti.


"Hayrını kabul etsin"


Ekmek alanlardan Melike Kartal, "Çok güzel bir hayır işi olmuş. Hem korona virüs günlerinde hem de Ramazan ayında güzel bir şey olmuş. Herkeste ekmeğini alıyor bende aldım. Allah hayırseverin hayrını kabul etsin" dedi.


"Sayısı artsın"


Ahmet Yavuz ise kalabalık olması nedeniyle gelip baktığını ve ücretsiz ekmek dağıtımını görünce memnuniyetle karşıladığını belirtti. Bir iş adamının mahalle sakinlerine ücretsiz ekmek dağıtımı için fırını kapattığını ifade eden Yavuz, "Çok güzel bir hayır, bu şekilde daha çok hayırseverin çıkmasını istiyoruz. Böyle zor günlerde güzel bir hayır oldu. 3 ekmek aldım, Allah hayırseverimize bol kazançlar versin" diye konuştu. - ANTALYA

Antalya, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 09:48 Kaynak: İHA


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