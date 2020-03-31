Hayırseverin bağışladığı 2 ton dezenfektanı belediye dağıttı - Son Dakika

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde bir eczacı tarafından bordan üretilen 2 ton dezenfektan Havran Belediyesi'ne hibe edildi. Dezenfektanlar belediye ekiplerince ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtıldı.

Edremit ilçesinde isminin açıklanmasını istemeyen kadın eczacı, bor madeni kullanarak 2 ton dezenfektan üretti. Eczacı, Havran Belediyesi'nden dezenfektanları ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtmasını talep etti. Bu isteği memnuniyetle karşılayan Havran Belediyesi Belediye Başkanı AK Parti'li Emin Ersoy, personele talimat vererek, dezenfektanların dağıtımını sağladı.

Başkan Ersoy, "Çok güzel ve örnek bir davranış. Şu anda birlik ve beraberlik zamanı. Biz, bize yeteriz. Tüm Türkiye 'nin dayanışmasıyla ve Allah'ın izniyle bu zor günleri hep birlikte atlatacağız" dedi.

Örnek bir çalışma yapan eczacı, maddi durumu olan herkesi dayanışmaya davet ederek, "Olanaklarım ölçüsünde bor ile 2 ton dezenfektan ürettimi gerçekleştirdim. Havran Belediye Başkanımız Sayın Emin Ersoy'dan ücretsiz olarak halka dağıtılmasını rica ettim. Kendisi de memnuniyetle kabul etti. Toplum sağlığını önemseyen başkanımız, talimatıyla hane hane dezenfektanların dağıtımını sağladı. Keşke maddi gücüm yetse de ülkemin her yerine gönderebilsem. Umarım bu çalışma, maddi durumu iyi olan herkese örnek olur" diye konuştu.

- Balıkesir