Son Dakika › Güncel › Hayırseverin bağışladığı odun, yarım saatte tükendi - Son Dakika
Hayırseverin bağışladığı odun, yarım saatte tükendi
6 saat önce
İZMİT'te bir hayırsever tarafından bağışlanan bir kamyonet dolusu odun, mahalle halkı tarafından yarım saatte çuvallara doldurularak götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:12 Kaynak: DHA
İZMİT'te bir hayırsever tarafından bağışlanan bir kamyonet dolusu odun, mahalle halkı tarafından yarım saatte çuvallara doldurularak götürüldü.
İzmit Serdar Mahalle Muhtarı Ümit Yılmaz'a ismi açıklanmayan bir hayırsever tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere bir kamyonet dolusu yakacak odun bağışlandı. Odunların dağıtılacağını sosyal medya hesabından duyuran muhtar, dağıtımın yapılacağı alanda büyük bir kalabalıkla karşılaştı. Kamyoneti alana getiren Muhtar Yılmaz'ın kamyonetin kapaklarını açmasının ardından, odunlar yaklaşık yarım saat içerisinde mahalle halkı tarafından çuvallara konularak götürüldü.
Son Dakika Antalya'da hava sıcaklığı 21 dereceye çıkınca vatandaşlar soluğu sahilde aldı Son Dakika: Türkiye-İran sınırında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Van'da da hissedildi İran'dan ABD'ye gözdağı: Müzakere masasına oturmaya mecbur bırakacağız Tayvan'da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm yaşandı