Hayırseverler Bin Çocuğun Yüzünü Güldürdü

Sosyal Suriye
Grupları Türk Gençlik Platformu ve Büyüdüm Çocuk Oldum Platformu üyeleri, hayırseverlerin yardımlarıyla toplanan mont, bere, eldiven ve atkı gibi kışlık kıyafetleri ihtiyaç sahibi bin çocuğu dağıttı.
Bir düğün salonunda bir araya gelen iki sivil toplum kuruluşunun üyeleri, çocuklara çeşitli oyunlar oynatıp eğlenceli vakit geçirmelerini sağladı.
Ardından çocuklara paketlenmiş mont, atkı, bere, eldiven ve ayakkabılardan oluşan hediyeler dağıtıldı.
Büyüdüm Çocuk Oldum Platformu Başkanı Ahmet Faruk Subaşı
, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık kıyafet yardımı için çok kente gittiklerini, Hatay
'ın 17. il olduğunu söyledi.
Hatay'a gelmeden önce 300-400 çocuğa ulaşmak için kendilerine hedef koyduklarını ancak hayırseverlerin desteğiyle bin çocuğa ulaştıklarını belirten Subaşı, "Bunun mutluluğu içerisindeyiz. 2 gün boyunca kentte olacağız. Reyhanlı
, Kırıkhan
gibi ilçelerimize de gideceğiz. Her kardeşimizin kışlık ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz." dedi.
Sosyal Suriye Grupları Türk Gençlik Platformu Başkanı Meryem
Hamaşoğlu ise Türkiye
'nin çeşitli illerinden yaklaşık 30 gönüllü gençle birlikte etkinliği düzenlediklerini ifade ederek, katkıda bulunan tüm hayırseverlere teşekkür etti.