Üye Girişi
Hayırseverler Ceyhan Emniyetine araç bağışladı - Son Dakika

Hayırseverler Ceyhan Emniyetine araç bağışladı

16.02.2022 15:34
Hayırseverler Ceyhan Emniyetine araç bağışladı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde hayırseverler, İlçe Emniyet Müdürlüğüne 3 otomobil ile 3 motosiklet bağışladı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde hayırseverler, İlçe Emniyet Müdürlüğüne 3 otomobil ile 3 motosiklet bağışladı.

Ceyhan Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen araç teslim töreninde konuşan Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, yaptıkları katkıdan dolayı hayırsever vatandaşlara ve iş adamlarına teşekkür etti.

Üç yılı geçkin bir süreden bu yana Ceyhan'da görev yaptığını hatırlatan Kaymakam Yılmaz, "Ceyhan ilçemiz büyük bir ilçe, kurumlarımız ihtiyaçlarımızı karşılıyor fakat bazen yetersiz kalıyor. İşte böyle anlarda vatandaşlarımızdan taleplerimiz oluyor. Allah tüm hayırsever iş insanlarımızdan razı olsun, her zaman desteklerini esirgemediler. Katkıda bulunan tüm hayırsever vatandaş ve iş insanlarımıza teşekkür ederim" dedi.

İlçe Emniyet Müdürü Alpertunga Berberoğlu'da yaptığı konuşmada, katkılarından dolayı Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz ve hayırseverlere teşekkür etti. Berberoğlu, ayrıca başarılı çalışmalarından dolayı emniyet personelini de kutladı.

Konuşmaların ardından araç alımı için destek veren iş adamlarına Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem ve Emniyet Müdürü Alpertunga Berberoğlu tarafından teşekkür plaketi, Motosikletli Polis Timlerine de başarı belgesi verildi.

Ardından 3 motosiklet ve 3 otomobilin anahtarları emniyet müdürlüğü personeline teslim edildi.

Tören Kur-an-ı Kerim okunmasının ardından dualarla son buldu. - ADANA

Hayırseverler Ceyhan Emniyetine araç bağışladı
Hayırseverler Ceyhan Emniyetine araç bağışladı
Hayırseverler Ceyhan Emniyetine araç bağışladı

YORUMLAR
500

Hisarcık, Tragger, Ceyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hayırseverler Ceyhan Emniyetine araç bağışladı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:14 Fatih Altaylı: Atatürk'ün elini ayağını öpseniz yeridir
16:08 Yavuz Seçkin'den olay itiraf: Çok kişinin ayağını kaydırdım
16:05 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: HDP aday çıkarırsa cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalır, riskler de artar!
16:05 Merkez Bankası yarın faiz kararını açıklayacak! İşte ekonomistlerin son tahminleri
16:01 64 milyonun sadece 20 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı çalışıyor!
15:49 Metin Gürcan hakkında düzenlenen iddianame kabul edildi! 35 yıl hapsi istendi
15:44 HDP'li Sebahat Tuncel'in tokatladığı Emniyet Müdürü, FETÖ'den ihraç edildi
15:42 Falyalı cinayetinde önemli ipucu! Eldivenden sonra Mustafa Söylemez'in giydiği kıyafetler de bulundu
15:34 Arkadaşları tezahürat yaptı! Liseli gençlerin kavgası polisin gelmesiyle sona erdi
15:31 Murat Sancak'ın "FETÖ" iddiaları üzerine TFF, Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 16:19:45. #1.13#
SON DAKİKA: Hayırseverler Ceyhan Emniyetine araç bağışladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement