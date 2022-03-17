Hayırseverler Edremit'te bir okula bilgisayar laboratuvarı kurdu - Son Dakika
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Hayırseverler Edremit'te bir okula bilgisayar laboratuvarı kurdu

17.03.2022 11:36
Hayırseverler Edremit'te bir okula bilgisayar laboratuvarı kurdu

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Saniye-Hüseyin Balya Mesleki Teknik Anadolu Lisesine bir teknoloji firması tarafından bilgisayar laboratuvarı kuruldu.

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Saniye-Hüseyin Balya Mesleki Teknik Anadolu Lisesine bir teknoloji firması tarafından bilgisayar laboratuvarı kuruldu.

Balıkesir Valiliğince yürütülen Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) kapsamında öğrencilerin akademik gelişimine destek verecek yazılım programlarının çalışabileceği bilgisayarların bulunduğu laboratuvar törenle hizmete açıldı.

Saniye-Hüseyin Balya Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Yüce Mercan, açılışta yaptığı konuşmada okullarının eğitim öğretim anlamında son derece başarılı okullardan biri olduğunu söyleyerek bağışçı firmaya teşekkür etti.

Mercan, "Açılışını yaptığımız laboratuvarın yaklaşık maliyeti 200 bin lira civarındadır. Edremit'imizi 2023 Türkiye'sine yakışır bir ilçe haline getirmek için çalışıyoruz. Laboratuvarın Edremit ilçemize ve okulumuza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Açılışı yapılan laboratuvarda, Kovid-19'a karşı dezenfekte sistemleri ile teknolojik olarak entegre bir şekilde kullanıldığı bildirildi.

Bağışçı firma tarafından yaptırılan laboratuvarın açılış kurdelesi KVK Genel Müdürü Suat Hakan Şentürk, İşe Alım ve Organizasyon Gelişim Ekip Lideri Şengül Öztürk Çim, Saniye-Hüseyin Balya MTAL Okul Müdürü Yüce Mercan ve protokol üyeleri tarafından kesilerek hizmete açıldı.

Okul Müdürü Mercan, bağış yapan firmaya eğitime verdiği destekten dolayı plaket verdi.

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Anadolu Lisesi, okul müdürü, Balıkesir, Edremit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hayırseverler Edremit'te bir okula bilgisayar laboratuvarı kurdu - Son Dakika


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