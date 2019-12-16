Hayırseverler, şartlı bağışta bulunuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hayırseverler, şartlı bağışta bulunuyor - Son Dakika

Hayırseverler, şartlı bağışta bulunuyor

7 saat önce

Vatandaşların şartlı bağış taleplerinde bir artış olduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, şartlı bağış talebindeki artışın Melikgazi Belediyesinin yerinde ve zamanda yapmış olduğu yatırımların ve hizmetlerin büyük etkisi olduğunu söyledi.

Hayırseverler, şartlı bağışta bulunuyor, System.String[]

Vatandaşların şartlı bağış taleplerinde bir artış olduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, şartlı bağış talebindeki artışın Melikgazi Belediyesinin yerinde ve zamanda yapmış olduğu yatırımların ve hizmetlerin büyük etkisi olduğunu söyledi.


Belediyelerin Şartlı Bağışta alma imkanının yasalarca belirlendiğini hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, özellikle ilçe sınırları içerisinde eğitim, sağlık ve ibadet yatırımlarına hayırseverlerce destek verdiğini kaydetti.


Hayırsever vatandaşların bağışları ile Kayseri'de birçok kamu binasının şu anda hizmet verdiğini ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Sağlık ocağı, sağlık merkezi, ibadethane, kuran kursu ve okul gibi yatırımlar için şartlı bağışlar Belediye Meclisince oybirliği ile kabul edildi. Şartlı bağışların artışındaki en büyük etkinin Melikgazi'nin yerinde, zamanında ve süresinde hizmeti sunduğudur. Çünkü hizmeti alan, yatırımı gören hayırseverler belediyenin yatırımlarına katkı sağlamak istiyor. Bu da belediye yatırımlarında başarının bir göstergesidir." dedi.


Aralık Ayı Meclis toplantısında Ali Ulvi İpek tarafından yine şartlı bağış talebinin oy birliği ile kabul edildiğini ve Ali Ulvi İpek adına Esentepe Mahallesi'ne Kuran Kursu inşa edileceğini hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, belediyenin yine birçok hayırsevere örnek olduğunu ve onları teşvik ettiğini söyledi. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kafasına araba lastiği takılan ineği vatandaşlar kurtardı
İYİ Partili Belediye Başkanı Mustafa İlmek, AK Parti'ye geçti Kuyuya düşen eşek iş makinesi yardımıyla kurtarıldı Mahkeme, kendisini 'Hızır' olarak tanıtıp insanları dolandıran şahsa 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi

Son Dakika Haberleri
17:10 Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi, Marmaris'te - Son Dakika
17:10 Adana psikiyatri servisinde bıçak çekip doktoru darbetti - Son Dakika
17:10 Mersin hayvan barınağında tepki çeken görüntüye belediyeden açıklama - Son Dakika
17:10 Başkan Mutlu'dan Tüketicilere çağrı… - Son Dakika
17:05 Endüstri Mühendisliği Kulübünden ASELSAN'a teknik gezi - Son Dakika
16:44 Hablemitoğlu ailesinin avukatı: İfadeler umut ışığı yaratabilir - Son Dakika
16:10 Ofisinin önünde ölü bulunan eski subayın otopsi sonuçları ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 17:14:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hayırseverler, şartlı bağışta bulunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]