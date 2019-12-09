Son Dakika Haberleri: Hayırseverler Suriyeliler için Şanlıurfa ve Tel Abyad'da okul yapacak
Son Dakika Güncel Hayırseverler Suriyeliler için Şanlıurfa ve Tel Abyad'da okul yapacak - Son Dakika

Hayırseverler Suriyeliler için Şanlıurfa ve Tel Abyad'da okul yapacak

6 saat önce

Kuvvet ve Katarlı hayırseverler Şanlıurfa ile Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde Suriyeliler için okul yapacak.

Kuvvet ve Katarlı hayırseverler Şanlıurfa ile Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde Suriyeliler için okul yapacak.

Başta Kuveyt ve Katar olmak üzere hayırseverlerin desteğini Şanlıurfa'da okul ve yurt gibi projelere yönlendiren Said Derneği ile Şanlıurfa Valiliği arasında 16 derslikli 2 ortaokul yapılmasına yönelik protokol imzalandı.

Vali Abdullah Erin, imza töreninde hayırseverliğin gönül işi olduğunu belirtti.

Bugün de imzalanan protokolle iki okul yapma kararının hayata geçirildiğini ifade eden Erin, "Bu bölgede zor durumda olan Suriyeli kardeşleri için örnek işler yapıyorlar. Müslüman kardeşlerinin bu zor döneminde, imkanları elvermesine rağmen sesini çıkarmayan çok sayıdaki devlet ve milletin yanında göstermiş olduğu cömertlik takdire şayandır." dedi.

Vali Erin, bu protokolle yapılacak okullardan birini, hayatın normale dönmeye başladığı Telabyad'da inşa edileceğini kaydetti.

Said Derneği Temsilcisi Talal Al Arab da Suriyeli kardeşlerine yardımcı olmanın kendileri için farz olduğunu ancak Türkiye'nin yaptığı destek ve yardımın daha manidar olduğunu söyledi.

İmza törenine İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, Said Derneği adına Hassoun Almohammadsulaiman da katıldı.

Hayırseverler Suriyeliler için Şanlıurfa ve Tel Abyad'da okul yapacak

Şanlıurfa, Telabyad, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adalet Bakanlığı Sözcülüğüne Ertuğrul Çekin getirildi
500 bin kamu işçisinin ikramiyesi 13 Aralık'ta ödenecek Samsun'da otomobil tırın altına girdi: 1 ölü Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya ile yapılan mutabakat Yunanistan'ın elini kolunu bağladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 04:05:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hayırseverler Suriyeliler için Şanlıurfa ve Tel Abyad'da okul yapacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]