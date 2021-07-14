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HAYIRSEVERLER TARAFINDAN NİZİP'E 2 TANE 4-6 YAŞ DİYANET ANAOKULU YAPTIRILACAK - Son Dakika

HAYIRSEVERLER TARAFINDAN NİZİP'E 2 TANE 4-6 YAŞ DİYANET ANAOKULU YAPTIRILACAK

14.07.2021 23:07
HAYIRSEVERLER TARAFINDAN NİZİP'E 2 TANE 4-6 YAŞ DİYANET ANAOKULU YAPTIRILACAK

Hayırseverler Mehmet Emin Çiçek ve Salih Ceyhan tarafından Nizip'e yaptırılacak 4-6 Yaş Diyanet Anaokulları için Nizip Belediyesi'nde protokol imza töreni düzenlendi.

Hayırseverler Mehmet Emin Çiçek ve Salih Ceyhan tarafından Nizip'e yaptırılacak 4-6 Yaş Diyanet Anaokulları için Nizip Belediyesi'nde protokol imza töreni düzenlendi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, İlçe Müftüsü Musa Çiftçi ve hayırseverlerin katımıyla düzenlenen törende, Nizip Belediyesi ve Nizip İmam Hatip Liselileri Derneği'ne ait arsalara hayırseverler Mehmet Emin Çiçek ve Salih Ceyhan tarafından yapılacak 4-6 Yaş Diyanet Anaokulları için imzalar atıldı.

İmza töreninde konuşan Vali Davut Gül, "Allah hayırseverlerimizin hayrını kabul etsin. Ben buradan yapılan bu güzel ve hayırlı işlerin örnek olmasını temenni ediyorum. Bu iki güzel eseri yaptıracak olan hayırseverlerimize ve arsa tahsisi konusunda destek veren Nizip Belediyemiz ve Nizip İmam Hatip Liselileri Derneği'ne teşekkür ediyorum" dedi.

Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, ilçeye kazandırılacak olan her iki eserin hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı "Nizip ilçemiz üreten gelişen bir şehir olmanın yanında hayırseverleriyle de paylaşan bir şehir. Kazandığını insana, eğitime, hayra yatırım olarak döndüren bir şehir. Ümit ediyoruz ki bu kurslar sayesinde çocuklarımız, doğru bir yöntem ve bilgi ile dinimizi öğrenecekler, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim ile tanışacaklar, onu okumayı öğrenecekler ve tertemiz fıtratlarını Kur'an ile koruyacaklar, tertemiz dimağlarını hakikat membaı Kur'an'la besleyecekler, temel dini bilgileri, ibadetleri ve ahlaki değerleri öğrenerek ruhlarına hakikat tohumları ekeceklerdir" diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

NİLDER Başkanı Yaşar Yılmaz "İlçemizin maddi ve manevi anlamda kalkınması için emeği geçen herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullanarak derneğe ait arsanın hayırlı bir işte kullanılacak olmasının mutluluk verici olduğunu belirtti.

Hayırsever Mehmet Emin Çiçek, "Babam Hurşit Çiçek adına yapılacak ihtiyaç odaklı Kur'an Kursumuz ilçemize hayırlı olsun. Bizlere bu konuda destek veren ve bu çalışmayı hayata geçirmemize katkı sunan Nizip Belediyesi ve İlçe Müftülüğümüze teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Hayırsever Salih Ceyhan ise "Kursumuzu Mevlana Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı'nda Mülkiyeti Nizip Belediyesine ait arsaya Nazlı -Salih Ceyhan adıyla yapacağız. Bunun için çok mutluyuz, bu konuda bizlerden yardımlarını esirgemeyen Nizip Belediyemize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında ilçeye kazandırılacak iki ayrı 4-6 Yaş Diyanet Anaokulu'nun protokolü gerçekleştirildi.

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Nizip Belediyesi, Hisarcık, Ceyhan, Nizip, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

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SON DAKİKA: HAYIRSEVERLER TARAFINDAN NİZİP'E 2 TANE 4-6 YAŞ DİYANET ANAOKULU YAPTIRILACAK - Son Dakika
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