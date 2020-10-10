Hayırseverler tarafından yaptırılan okul açıldı - Son Dakika

Hayırseverler tarafından yaptırılan okul açıldı

10.10.2020 14:41

Hayırseverler tarafından yaptırılan okul açıldı Dağ köyüne modern ilköğretim okulu Erzurum'un Aşkale İlçesine bağlı Kavurmaçukur Mahallesi'nde hayırsever eğitim gönüllülerince yaptırılan 8 derslikli Yıldız-Ünal Soyata ilköğretim okulu düzenlenen törenle açıldı.

Hayırseverler tarafından yaptırılan okul açıldı

Dağ köyüne modern ilköğretim okulu

ERZURUM - Erzurum'un Aşkale İlçesine bağlı Kavurmaçukur Mahallesi'nde hayırsever eğitim gönüllülerince yaptırılan 8 derslikli Yıldız-Ünal Soyata ilköğretim okulu düzenlenen törenle açıldı.

Kavurmaçukur köyünde gerçekleşen açılışa Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Aşkale Kaymakamı Murat Karaloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serhat Erdem, Okul yapımını üstlenen hayır severler, Doç. Dr. Ayten Zara, Nur Eskiyapan, ve vatandaşlar katıldı.

Açılış öncesi saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından okulu yaptıran hayırsever Doç. Dr. Ayten Zara, Anadolu'da çocuk istismarını önlemek için çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Okul, kütüphane yapıyoruz. Erzurum yedinci okulumuz. Büyük bir proje oldu. Böyle bir dağ köyünde modern bir okulun yapılması büyük bir başarı büyük bir umut" dedi.

Hayırsever, Nur Eskiyapan, Okulun anne ve babasının adını taşıdığını ve yıllardır böyle bir hayali olduğunu ifade ederek, özellikle kız çocuklarının okuması gelecek nesillerin çok iyi nesiller yetiştirebilmesi için bu yatırımların önemli olduğunu dile getirdi.

Aşkale Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış, Okulun temelinden itibaren yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirterek, hayırseverlere yatırımcılara teşekkür etti.

Erzurum Valisi Okey Memiş ise Erzurum'da eğitim anlamında önemli bir eksik bulunmadığını belirterek, Kavurma Çukuru köyünde yapılan okuldan dolayı hayırsever aileye teşekkür etti.

Kurdele kesimi sırasında İlçe Müftüsü tarafından dua yapıldı. Daha sonra birlikte yapılan okul gezildi.

Vali Okay Memiş, öğrencilere kendisini tanıyıp tanımadıklarını sorduğu öğrencilerden hayır cevabı sonrası kendini "Ben yeni Matematik öğretmeninizim" diyerek kendini tanıtması gülüşmelere yol açtı.

Vali Okay Memiş ve Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı okul gezisi akabinde öğrenciler ile voleybol maçı yaptı.

Açılış sonrası katılımcılar okul bahçesin davul zurna eşliğinde halay çekti.

7 ay önce temelleri atılan ve tamamen hayırseverler tarafından yapılan 8 derslik İlköğretim okulunda, 60 ilkokul, 28 de ortaokul öğrencisi eğitim görecek. Okulda 11 öğretmen ve 2 görevli bulunuyor.

Hayırseverler tarafından yaptırılan okul açıldı
Hayırseverler tarafından yaptırılan okul açıldı
Hayırseverler tarafından yaptırılan okul açıldı
Hayırseverler tarafından yaptırılan okul açıldı

Okay Memiş, Erzurum, Aşkale, Okul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hayırseverler tarafından yaptırılan okul açıldı - Son Dakika

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