Son Dakika Haberleri: Hayırseverler Trakya Üniversitesi Hastanesinde Oda Donatmaya Devam Ediyor

Hayırseverler Trakya Üniversitesi Hastanesinde Oda Donatmaya Devam Ediyor

14 dakika önce

Edirne'de hayırsever vatandaşlar Trakya Üniversitesi Hastanesinde oda donatmaya devam ediyor.

Hayırseverler Trakya Üniversitesi Hastanesinde Oda Donatmaya Devam Ediyor, System.String[]
Edirne'de hayırsever vatandaşlar Trakya Üniversitesi Hastanesinde oda donatmaya devam ediyor.

Trakya Üniversitesi Hastanesindeki hasta odalarının yenilenmesi için başlatılan "Oda Donat Sevdiklerinin Adını Yaşat" kampanyası kapsamında, hayırseverler oda donatmaya devam ediyor. Yeni donatılan odaların, Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde düzenlenen tabela asma töreninde, Başhekim Prof. Dr. Abdullah Taş, Başhekim Yardımcıları Prof. Dr. Gündeniz Altıay ve Prof. Dr. Enis Uluçam, Öğr. Gör. Saadet Elmas ve Hastane Müdürü Nevzat Üstün, hayırseverlerle buluştu.

Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Taş yaptığı konuşmada "Hastanemizde yenileme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yakında açılacak 'Kemik İliği Transplantasyon' birimi için de çalışmalara başladık. Önümüzdeki yıl için de ameliyathane ve acil servislerimizde yenileme çalışmaları devam edecek. Hayırsever vatandaşlarımızın destekleri ile de hasta odalarımızı yenilemeye devam ediyoruz. Bu destekler sayesinde, hep beraber daha da kaliteli bir sağlık hizmeti için önemli adımlar atmış oluyoruz. Değerli bağışçılarımızı yanımızda görmekten mutluluk ve gurur duyuyoruz. Desteklerinden dolayı tüm bağışçılarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Konuşmaların ardından tefrişatı yapılan hasta odalarına bağışçıların isim tabelaları asılarak birim çalışanlarıyla beraber fotoğraf çekildi. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:52 Kaynak: İHA

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