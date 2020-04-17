Hayırseverler, vatandaşların bakkal borcunu ödedi - NİĞDE - Son Dakika

Niğde'de bir mahallede hayırseverler, 38 kişinin bakkala olan yaklaşık 7 bin liralık borcunu ödedi.

Merkez Selçuk Mahallesi'nde bakkal dükkanı işleten Zeki Şener, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahalledeki hayırseverin, bazı vatandaşların kendisine olan borcunu ödediğini söyledi.

İlk gelen hayırseverin 4 kişinin borcunu sildirdiğini belirten Şener, şunları kaydetti:

"Diğer hayırsever 7 kişinin borcunu kapattı. Dün başka bir hayırsever arkadaşımız geldi, 19 kişinin borcunu kapattı. Bu sabah da bir hayırsever ablamız geldi, 4 kişinin borcunu kapattı. Biz bu iyilik yarışında birbirimize yardımcı olalım. Bu iyilik hastalığından herkes yararlansın. Böyle zor durumlarda yardımlaşmak önemli. Zor günler geçirirken gelen paralarla ayakta kalmaya çalışıyoruz. Müşterilerimiz de bu yardımdan memnun. Hatta borçları kapandığı için ağlayanlar oldu. Hayırsever arkadaşlara buradan teşekkür ediyoruz. İnşallah devamı gelir. Bir ben değil, diğer bakkal arkadaşlarımızın da veresiye defterlerini silenler oldu. Hayırseverler, şimdiye kadar 7 bine yakın borcu kapattı."