Hayırseverler yayladaki yörük çocukları oyuncakla sevindirdi - Son Dakika

Hayırseverler yayladaki yörük çocukları oyuncakla sevindirdi

Konya'nın Ahırlı ilçesine bağlı Kuruçay Mahallesi Yiğit Sini Yaylası'na göçer çocukları, hayırseverler tarafından hediye edilen oyuncaklarla sevindirildi.

Konya'nın Ahırlı ilçesine bağlı Kuruçay Mahallesi Yiğit Sini Yaylası'na göçer çocukları, hayırseverler tarafından hediye edilen oyuncaklarla sevindirildi.

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Yiğit Sini Yaylası'na göçen Mersin yörüklerinin göçer çocuklarının fotoğraflarını sosyal medyadan gören hayırseverler, çocuklara ulaştırılmak üzere oyuncak ve kıyafet yardımı hazırladı.

Çocukların fotoğraflarından etkilenen Konya ve Bozkır'daki vatandaşlar, 4 koli oyuncak ve kıyafet hazırlayarak çocuklara ulaştırdı.

Sosyal medyadan çocukların fotoğraflarını paylaşan Bozkırlı Melek Çetin, yaptığı açıklamada, sosyal medya hesabından yörük çocuklarının fotoğraflarını paylaştığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu paylaştığım fotoğrafları gören arkadaşlarım, çocukları çok sevmişler. Bu çocuklara oyuncak ve kıyafet göndermek istediler. Bizler de arkadaşlarımızın göndermiş olduğu oyuncakları bugün teslim ettik. Çocuklarımıza hediye oyuncaklarımızı verdiğimizde gözlerindeki mutlulukları görülmeye değerdi. Bu hediyeleri hazırlayanlara teşekkür ediyorum."

Kuruçay, Ahırlı, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 11:25 Kaynak: AA

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