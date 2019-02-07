Son Dakika Haberleri: Hayırseverlerden Eğitime Destek

Hayırseverlerden Eğitime Destek

1 saat önce

Adana'da hayırsever vatandaşlarca yaptırılacak olan anaokulunun protokolü törenle imzalandı.

Hayırseverlerden Eğitime Destek, System.String[]
Adana'da hayırsever vatandaşlarca yaptırılacak olan anaokulunun protokolü törenle imzalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, valilik makamında gerçekleştirilen törende Vali Mahmut Demirtaş, Çukurova İlçesi Kurttepe Mahallesi'nde Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis edilen araziye yaptırılacak anaokulundan dolayı hayırsever Vehbi ve Ruhi Güzel'e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından anaokulunun protokolü Vali Demirtaş ve Vehbi ve Ruhi Güzel tarafından imzalandı. Tören sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:41 Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Adana, Güncel
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