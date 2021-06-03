Hayırseverlerden Eğitime Destek Devam Ediyor - Son Dakika

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Antalya'da hayırseverlerin eğitime desteği hız kesmeden devam ediyor. Vali Ersin Yazıcı, Kepez ilçesinde yapılacak olan 24 derslikli ilkokul için hayırsever İbrahim Sert ile protokol imzaladı.

Vali Ersin Yazıcı başkanlığında, Antalya Valiliğinde düzenlenen protokol törenine Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Recai Ocak ve hayırsever İbrahim Sert ile kardeşleri Tekin Sert, Arif Sert ve Mehmet Sert katıldı. İmzalanan protokolle Kepez İlçesi Gülveren Mahallesi'nde, Kepez Belediyesi Meclis Kararıyla 25 yıllığına okul alanı olarak Milli Eğitim Bakanlığı adına tahsis edilen 9 Bin metrekarelik alana, 24 derslikli ilkokul yaptırılacak. Yaptırılacak okula "Pınarlar Ahmet Rıfat Sert İlkokulu" ismi verilecek.

Hayırsever İbrahim Sert'i tebrik ederek sözlerine başlayan Vali Yazıcı; "Gönlü güzel hayırseverimizi bu örnek davranışından dolayı kutluyorum. Bu iş en başta gönül işi. Geçen gün Serik ilçemizde okul temel atma töreninde de belirttiğim gibi, ülkemizde maddi durumu iyi olan çok fazla insan var ama her maddi durumu iyi olan insana şu anı yaşatmak nasip olmuyor. Hayırsever olmak için sadece para olması yetmiyor, gönüllerde bu güzelliğin yaşaması gerekiyor. Gönülde bu ülkeye sevda gerekiyor. Eğitime, okumaya aşk gerekiyor. Bu ülkenin bu şehrin, bu beldenin insanlarına sevgi, bağlılık ve bu vatanı bu toprağı vatan kılmanın bağlılığı gerekiyor. Hayırsever İbrahim Sert gibi gönlü güzel, kalbi güzel ve bu ülkeye katkı sunan, bu ülkeden para kazanan ama fazlasıyla da bunu geriye ödeyen insanlara ihtiyacımız var. Allah sizlerden razı olsun. Hayrınızı kabul etsin. " ifadelerini kullandı.

Okul Yeri İnci Gibi Burada Duruyor

1982 yılından bu zamana Antalya'da inşaatçılık işiyle uğraştıklarını ifade eden Hayırsever İbrahim Sert; "Antalya'da yaklaşık 40 yıldır inşaat işiyle uğraşıyoruz. Oteller yaptık, konutlar yaptık, ticari binalar yaptık ve şimdi de şükürler olsun okul yaptırmak nasip oldu. Tabi burada Kepez Belediye Başkanım Sayın Hakan Tütüncü'nün katkılarını özellikle belirtmek istiyorum. Hakan Başkan, Gülveren projesiyle ilgili röportaj yaptığı bir esnada bize dönerek, "İbrahim Bey bakın okul yeri inci gibi burada duruyor" deyince Sayın Başkanım siz ne emrediyorsanız başım üstüne dedik ve bugün imzaları atmak nasip oldu. En büyük temennim, okulumuzda vatana ve millete hayırlı gençlerin yetişmesine vesile olmak. " dedi.

Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi, Yapılacak Okulla Daha da Anlamlı

Hayırsever aileyi Kepez'e yaptıkları yatırımlar nedeniyle yakından tanıdığını ifade eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi ülkemiz için örnek bir proje oldu. Orada bir okul alanı vardı ve iyi bir okulun orada olması gerektiğini düşündük. Böyle bir projeyle bize geldikleri için ben de hayırsever İbrahim Sert ve ailesine teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Hayrınızı kabul etsin. " ifadelerini kullandı. Hayırseverlerden Eğitime Destek Devam Ediyor 01 Hayırseverlerden Eğitime Destek Devam Ediyor 02

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