Hayırseverlerden Eğitime Katkı

Hayırseverler tarafından yaptırılacak olan 24 derslikli okulun protokol imza töreninde konuşan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, "Tekli eğitime süratle geçmemiz lazım" dedi.Kayserili hayırseverler MESTAŞ A.ş kurucuları Mustafa ve Rahmi İncetan tarafından, anneleri anısına yaptırılacak olan okulun protokol imzası bugün atıldı. Anneleri için Seyrani Mahalesinde yaptıracakları "Sıdıka İncetan İlkokulu"' için protokol imzasını atan hayırseverler, bunun ilk adımları olduğunu ve daha sonra da bu şekilde eğitime yönelik hayırlar yapacaklarını belirttiler.Düzenlenen protokol imza merasimine Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar , İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ve hayırsever Mustafa ve Rahmi İncetan katıldı.Çocukların sağlıklı bir şekilde eğitim alabilmesi için düzenlemelere gidileceğini söyleyen Vali Şehmus Günaydın, " Bugün burada hayırlı bir iş için toplanmış bulunmaktayız. Hepinizin bildiği gibi göreve başladığımdan beri ilimizde ki eğitim ile ilgili sorunları bütün kurumlar ile birlikte istişare ediyoruz. Sağ olsunlar Büyükşehir Belediye Başkanımızdan sivil toplum örgütlerimize ve hayırseverlerimize kadar herkes Milli Eğitimimizin bu çalışmasına çaba ve gayret gösteriyor. Bu gün protokol töreni için bir araya geldik. Tekli eğitime geçmek için 2 bin dersliğe ihtiyacımız var. Bunun bir kısmını yapacağımız iş düzenlemeleriyle sağlayacağız. Bir kısmını kamu kaynaklarıyla sağlıyoruz. Bu ifadeleri kullandıktan sonra yaklaşık 2-3 ay içerisinde bir takım düzenlemelerle ve tamamlanması gereken okullarımızı da tamamlayarak yaklaşık 5 bine yakın çocuğumuzu eğitimin ikinci yarısında tekli eğitime kavuşturduk. Bu konuda da hem velilerimizin hem de öğretmenlerimizin çok büyük memnuniyeti ile karşılaştık. Bu çocuklarımızı sabahın 5'inde özellikle kış günlerinde eğitim için yollara çıkartmak onlara yaptığımız çok büyük bir haksızlık. Çocukların uykularını alabilmeleri için ve okula giderken her türlü risklerden korunmak için bizim bu tekli eğitime süratle geçmemiz lazım. Çocuklarımızın okuduğu okulların etrafında gittikleri ve geldikleri güzergahlarda her türlü tedbiri alıyoruz. 5 dakikalık olan teneffüsleri de 10 dakikaya çıkartmak zorundayız. Sınıflarda ki 40 kişilik mevcudu 25'lere düşürmek zorundayız. Milli Eğitim Bakanlığımızın vizyonu 2023 yılında ülkemizin bütün vilayetlerinde tekli eğitime geçirmek ve sınıf mevcut ortalamasının da 24 kişi olması. Kayseri'de bunun için büyük bir gayret gösteriyoruz az önce de belirttiğim gibi bütün kesimler de bu konuya çok duyarlı Bizleri sevindiren ve daha çok heveslendiren bu işin peşinden koşturan da paydaşlarımızın bu isteği ve arzusu. Belediye başkanlarımızın hepsi de arsa konusunda ciddi destekler veriyorlar. Bugün de Kocasinan Belediyemizin, Milli Eğitim Müdürlüğümüze tahsis ettiği arsa üzerinde bu okulu en kısa sürede inşa edip hayata geçireceğiz." dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, el ele vererek hep beraber eğitim için çalışacaklarını belirterek sözlerine şöyle devam etti:"Bu güzel günde, bu güzel işe imza atılıyor. Ben her şeyden önce hukukumuz olan ve meslektaşımız olan kardeşlerimize minnet duyuyor, teşekkür ediyorum. Her şeyden önce geçmişlerine rahmet diliyorum. Tabi Kayseri hayırsever şehri diyoruz, Kayserili işini bilir diyoruz ama bundan sonraki süreçte, 'Kayserili işini bilir ama Kayserili işini de takip eder' mantığı içerisinde değiştiriyoruz. Devletimizi daha fazla yanımızda görmek istiyoruz. yerel yönetime ve bize düşenleri yapmaya devam edeceğiz fazlasıyla. Gerek yer bulma, gerek planlama, gerekse de imkanlarımız ölçüsünde destek konusunda hem belediyemiz hem valiliğimiz hem de tabi ki hükümetimiz ve hayırseverlerimiz, sizlerin de üzerinde hassasiyetle durduğu eğitim konusunda İnşallah bu dönem içerisinde, bu süreci tamamlayacağımıza inanıyorum. El ele gönül gönüle İnşallah birliğin ve beraberliğin bereketini taşıyacağımıza inanıyorum ve teşekkür ediyorum"Kentsel dönüşüm ve imar hareketleriyle eğitim yuvalarının sayısını arttıracaklarını söyleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Evet bugün temelleri burada atılacak imzayla başlayacak olan okulumuzun, şehrimize hayırlar getirmesini diliyorum. Hayırseverlerimizin de kesesine bereket. Rabbim verdiklerinin karşılığını misliyle onlara versin. Onlar da yeni hayırlar yapsınlar. Burası kentsel dönüşüm alanı içerisindeki Seyrani, bölgesindeki çalışmalar neticesinde elde edilmiş olan eğitim kurumunun arsası. İnşallah Uğu Evler bölgesinde de benzer bir protokolü yapmak nasip olur. İhtiyacı olan her noktada özelikle eğitim için ayırdığımız mesai, özelikle evlatlarımız için daha iyi şartlarda eğitim olanakları hazırlamak için ve belediye olarak da gerek kentsel dönüşüm gerek imar hareketleriyle bunun sayısını arttırmak bizim de ana hedeflerimiz arasında" dedi.Hayırsever Mustafa İncetan, "Rabbime şükürler olsun böyle hayırlı bir günde hayırlı bir işe vesile olmak mutluluğunu nasip ettiği için. Biz eğitimin, şu an da Türkiye 'nin en büyük ihtiyacı olduğunu ve gelişmemizin tek anahtarının eğitimden geçtiğini, eğitimsizlikten ne çekiyorsak başımıza gelenlerin sebebinin bu olduğu kanaatindeyiz. Rabbim İnşallah bundan sonra başka eğitim kurumlarına katkıda bulunmayı nasip eder" ifadelerinde bulundu.Hayırsever kardeşlerden Rahmi İncetan ise düşüncelerini şu şekilde aktardı:"Ülkemizin bize verdiği imkanlarla çok şükür bizler eğitimimizi aldık. Ama başka alamayanlar düşüncesi, abimin de ifade ettiği gibi ülkemizin geleceğinin tek çıkış yolunun eğitimden geçtiği inancıyla annemiz adına böyle bir okul yaptırarak, böyle ufak bir katkımızın olması devletimizin ve başkanlarımızın da katkılarıyla bir niyet ettik. İnşallah niyetimiz hayırlısıyla sonuçlanır" - KAYSERİ