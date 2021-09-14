Üye Girişi
Hayırseverlerden Gaziantep'e bir okul daha - Son Dakika

Hayırseverlerden Gaziantep'e bir okul daha

14.09.2021 18:03

Hayırseverlerden Gaziantep'e bir okul daha Gaziantep Valiliğinin başlattığı ve Gaziantep'in okul eksiğinin giderilmesi için başlatılan "100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyasına 2 yeni hayırsever daha eklendi.

Hayırseverlerden Gaziantep'e bir okul daha

GAZİANTEP - Gaziantep Valiliğinin başlattığı ve Gaziantep'in okul eksiğinin giderilmesi için başlatılan "100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyasına 2 yeni hayırsever daha eklendi. Hayırsever Ergün Ciğerli, Mehmet Ali Urgan ve Gaziantep Valiliği tarafından imzalanan protokol ile Gaziantep'e 24 derslikli okul yapacak.

Gaziantep'in okul eksiğinin giderilmesi ve eğitim başarısının arttırılması için Gaziantep Valiliği tarafından başlatılan "100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyası hayırsever sayısının her geçen gün artmasıyla devam ediyor. Şuana kadar kampanya sayesinde hayırseverler tarafından bini aşkın derslik yapılırken bugün yapılan protokol ile kampanyaya 2 yeni hayırsever daha katıldı. Yapılan protokol ile Gaziantep'in Şehitkamil İlçesinde bulunan Umut Mahallesine 24 derslikli okul yapılacak. Protokol sonrası açıklamalarda bulunan hayırsever Ergün Ciğerli ve Mehmet Ali Urgan, protokolün Gaziantep'e hayırlı olmasını diledi. Okul yapımına desteklerinden dolayı emeği geçenlere teşekkür eden Mehmet Ali Urgan, "Gaziantep kökü eskiye dayanan bir ilimiz. Bizde Gaziantepli olarak her ne kadar İstanbul'a 40-45 yıldır olsak da Gaziantep'imize faydası olsun ve babamızın da adının yaşayacağı bir okul olsun istedik. Bize bu imkanı verdikleri için Gaziantep Valimize, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İl Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyorum. İnşallah, Gaziantep'imize hayırlı olur" dedi.

" Hayırseverimizin katkısı çok değerli ve kıymetlidir"

Okulun Gaziantep'in eğitim alanındaki hedefleri noktasında önemli bir rol alacağını ifade eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Eğitim Şehri Gaziantep dedik ve Gaziantep Valiliğimizin başlattığı "100. Yılda 100 hayırsever" projesine bir yenisi daha eklenmiş oldu. Proje çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Bugünde Mehmet Ali Bey'in katkılarıyla özel bir okul yapıyoruz. Çünkü ayakkabıcılık sektörü bizim için çok önemli. Ayakkabıcılık sektörü istihdam üretiyor, ihracat yapıyor. Mehmet Ali Bey, İstanbul'a gitmiş orada ayakkabıcılık sektöründe markalaşmış ancak buna rağmen Gaziantep'e katkıda bulunması ve eğitim alanında desteklerinin olması için okul açmak istiyorum demesi çok kıymetlidir. Ben ailesine ve Mehmet Ali Bey'e ve vasıta olduğu için Ergün Bey'e çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Gaziantep mayası güçlü bir şehir"

Hayırsever Mehmet Ali Urgan'ın 40 önce Gaziantep'ten İstanbul'a taşınmasına rağmen Gaziantep için katkıda bulunmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Her hayırseverimizin ayrı bir hikayesi var. Allah sizlerden razı olsun. Gaziantep mayası güçlü bir şehir. Mehmet Ali Bey, 40 yıl önce Gaziantep'ten ayrılmasına rağmen memlekete sevgisinden hiçbir şey değiştirmemiş. 40 yıl sonra Gaziantep'e gelip hayır, hasenat yapmak çok kıymetli, çok değerlidir. Baba mesleğinde babanızın adı yaşasın diye, ayakkabıcılık meslek lisesi olsun demeniz de çok değerlidir. 40 yıl önce şehirden ayrılmış olmasına rağmen çıkıp İstanbul'dan bu projeye katkı sağlayacak insanların bulunmasına da vesile olmanızdan dolayı da Allah razı olsun. Hayırseverimizin yaptığı her şey birbirinden değerli. İnşallah, hayırseverimiz gibi birçok hayırseverimizle daha bir araya geliriz. Hayırseverlerle yaptığımız protokollerimizde Gaziantep Büyükşehir Belediyemiz çok büyük desteklerde bulunuyor. Belediye Başkanımıza, Milli Eğitim Müdürümüze ve hayırseverlerimize teşekkür ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu. Bir diğer hayırsever Ergün Ciğerli ise okulun Gaziantep'e hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Protokol töreninin arkasından Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül ve diğer protokol üyeleri günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Hayırseverlerden Gaziantep'e bir okul daha
Hayırseverlerden Gaziantep'e bir okul daha
Hayırseverlerden Gaziantep'e bir okul daha
Hayırseverlerden Gaziantep'e bir okul daha

Fatma Şahin, Gaziantep, İstanbul, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hayırseverlerden Gaziantep'e bir okul daha - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı 18:10 Husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı Stefan Kuntz ile prensipte anlaşıldı! A Milli Takım'ın başına gelmesi an meselesi 18:05 Stefan Kuntz ile prensipte anlaşıldı! A Milli Takım'ın başına gelmesi an meselesi Öldürdüğü eşi için kayıp ihbarında bulunan adam, eşini gömdükten sonra da telefonundan 17:48 Öldürdüğü eşi için kayıp ihbarında bulunan adam, eşini gömdükten sonra da telefonundan "İyiyim" mesajı attı
En yüksek danışma kurulu olarak tanımlanan 17:42 En yüksek danışma kurulu olarak tanımlanan "Milli Eğitim Şurası" 7 yıl sonra ilk kez toplanıyor Oyuncu Pelin Öztekin, sosyal medya üzerinden gönderilen cinsel içerikli mesajları ifşa etti 17:32 Oyuncu Pelin Öztekin, sosyal medya üzerinden gönderilen cinsel içerikli mesajları ifşa etti Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'ya seslendi: Acun, kanalı aç herkes izlesin 16:50 Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'ya seslendi: Acun, kanalı aç herkes izlesin
Galatasaray'ın yeni transferi 21 yaşındaki Gustavo Assunçao'nun kız arkadaşı dikkat çekti 16:21 Galatasaray'ın yeni transferi 21 yaşındaki Gustavo Assunçao'nun kız arkadaşı dikkat çekti Adnan Oktar'a açılan davada adı vardı! TCDD Genel Müdürü Murat Atik görevden alındı 15:55 Adnan Oktar'a açılan davada adı vardı! TCDD Genel Müdürü Murat Atik görevden alındı

Son Dakika Haberleri
18:17 Kayseri'de 4 bin yıl öncesine ait kalıntılar, arkeologları bile şaşırttı
18:10 Husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
18:08 Bodrum'da koyda sıkışan köpek balığının yardımına giden vatandaşlar, ellerinden yaralandı
18:05 Stefan Kuntz ile prensipte anlaşıldı! A Milli Takım'ın başına gelmesi an meselesi
17:48 Öldürdüğü eşi için kayıp ihbarında bulunan adam, eşini gömdükten sonra da telefonundan "İyiyim" mesajı attı
17:45 Yol verme kavgasında 2 kadın sürücü kavga etti
17:34 Cristiano Ronaldo'nun 'tüm zamanların en iyisi olmak' istediği vurgulandı
17:31 Oyuncu Pelin Öztekin, sosyal medya üzerinden gönderilen cinsel içerikli mesajları ifşa etti
17:19 Fatih Terim, Trabzonspor beraberliğinin sorumlularını belirledi! Fatura Luyindama ve Babel'e kesildi
17:04 Teknoloji severlerin beklediği gün geldi! Apple 13'ün tanıtımına saatler kaldı
Kayseri'de 4 bin yıl öncesine ait kalıntılar, arkeologları bile şaşırttı Kayseri'de 4 bin yıl öncesine ait kalıntılar, arkeologları bile şaşırttı         
18:18
Bodrum'da koyda sıkışan köpek balığının yardımına giden vatandaşlar, ellerinden yaralandı Bodrum'da koyda sıkışan köpek balığının yardımına giden vatandaşlar, ellerinden yaralandı         
18:08
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mil-Diyanet Sen üyeleri açıklamalarına sert çıktı: Böylesi bir tablonun sonu uçurumdur MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mil-Diyanet Sen üyeleri açıklamalarına sert çıktı: Böylesi bir tablonun sonu uçurumdur         
18:01
Yol verme kavgasında 2 kadın sürücü kavga etti Yol verme kavgasında 2 kadın sürücü kavga etti         
17:45
Cristiano Ronaldo'nun 'tüm zamanların en iyisi olmak' istediği vurgulandı Cristiano Ronaldo'nun 'tüm zamanların en iyisi olmak' istediği vurgulandı         
17:35
Fatih Terim, Trabzonspor beraberliğinin sorumlularını belirledi! Fatura Luyindama ve Babel'e kesildi Fatih Terim, Trabzonspor beraberliğinin sorumlularını belirledi! Fatura Luyindama ve Babel'e kesildi         
17:19
Son dakika: Meteoroloji sarı kodlu alarm verdi! 12 ilimiz için sağanak yağış ve sel uyarı geldi Son dakika: Meteoroloji sarı kodlu alarm verdi! 12 ilimiz için sağanak yağış ve sel uyarı geldi         
16:42
İsrailli rakibiyle karşılaşmamak için olimpiyatlardan çekilen judocu Fethi Nourine, 10 yıl spordan men cezası aldı İsrailli rakibiyle karşılaşmamak için olimpiyatlardan çekilen judocu Fethi Nourine, 10 yıl spordan men cezası aldı         
16:20
16 yaşındaki kız arkadaşını kaçırmak isteyen 33 yaşındaki adam, öldüresiye dövüldü 16 yaşındaki kız arkadaşını kaçırmak isteyen 33 yaşındaki adam, öldüresiye dövüldü         
15:33
Oyuncuların bölüm başı ücretleri belli oldu! Listenin başını Halit Ergenç ve Burak Özçivit çekiyor Oyuncuların bölüm başı ücretleri belli oldu! Listenin başını Halit Ergenç ve Burak Özçivit çekiyor         
15:03
Müdür yardımcısının öğrencilere yönelik hakareti velileri ayağa kaldırdı Müdür yardımcısının öğrencilere yönelik hakareti velileri ayağa kaldırdı         
14:21
Müge Anlı'ya Müge Anlı'ya "Konukları reyting için tutuyorsunuz" diyen avukata göz kırpmalı cevap geldi         
13:57
Trans bireyin evine ilişki yaşamaya giden adam: 100 liramı geri vermedi, boğuşurken öldürdüm Trans bireyin evine ilişki yaşamaya giden adam: 100 liramı geri vermedi, boğuşurken öldürdüm         
13:37
NATO ile iplerin gergin olduğu bir dönemde kritik tatbikat! Rusya ve Belarus resmen gövde gösterisi yaptı NATO ile iplerin gergin olduğu bir dönemde kritik tatbikat! Rusya ve Belarus resmen gövde gösterisi yaptı         
13:31
İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, 50 otobüsün hurdaya döndüğü iddiası ile Kadir Topbaş'ı suçladı İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, 50 otobüsün hurdaya döndüğü iddiası ile Kadir Topbaş'ı suçladı         
12:24
Sanal savaş başına dert açtı! Güniz Akkuş'a sosyal medyadaki tehditleri sebebiyle 28 yıl hapsi istendi Sanal savaş başına dert açtı! Güniz Akkuş'a sosyal medyadaki tehditleri sebebiyle 28 yıl hapsi istendi         
10:38
Yasak Elma, yeni sezona bomba gibi girdi! Aldatma sahnesi izleyiciden büyük tepki topladı Yasak Elma, yeni sezona bomba gibi girdi! Aldatma sahnesi izleyiciden büyük tepki topladı         
09:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2021 19:03:43. #1.13#
SON DAKİKA: Hayırseverlerden Gaziantep'e bir okul daha - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement