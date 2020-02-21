Hayırseverlerden öğrencilere 2 bin 400 mont ve bot yardımı - Son Dakika

İstanbul'dan hayırsever bir iş adamı ve arkadaşları tarafından Fatsa Hatice Bahattin Şenel İlkokuluna gönderilen 2 bin 400 kışlık mont ve bot, öğrencilere dağıtıldı.



Mont ve botların dağıtımını gerçekleştiren Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran ve Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar öğrencilerin mutluluklarına ortak oldular. Yapılan yardımlarla ilgili bir açıklama yapan Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, "İstanbul'dan Servet Müftüoğlu diye bir dostumuz var. Bu arkadaşımız bu tip organizasyonları kendisi yapıyor ayrıca hayırseverleri organize edip ülkemizin muhtelif yerlerine bu şekilde yardım paketleri gönderiyorlar. Zaman zaman kendileri de geliyorlar. Servet bey bizimle irtibat kurdular ve vakfımız aracılığı ile toplam 2 bin 400 adet giyim malzemeleri gönderdiler. Bu okulumuzda öğrencilerimizin tamamını yani hiçbir ayrım gözetmeksizin yardımda bulunuldu. Bu okulun seçilmesindeki en büyük etkenlerden birisi okulun bulunmuş olduğu konum öğrencilerin ailelerinin sosyoekonomik profilleri özellikle göz önüne alınmıştır. Ben hayırsever arkadaşımız Servet Müftüoğlu'na ve arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum" dedi.



Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar da yaptığı açıklamada, "İlçe Kaymakamımız Ömer Lütfi Yaran'ın girişimleriyle hayırsever bir işadamımız tarafından 2 bin 400 öğrencimize bot ve mont isimleri yazılı bir şekilde Sosyal Yardımlaşma Vakfımıza gönderildi. Kaymakamlığımız öncülüğünde bu yardımları okulumuzda öğrencilerimize buluşmasını sağladık. Bu yardımı yapan hayırsever iş adamımıza çok teşekkür ediyor, örnek teşkil etmesini diliyoruz. Öğrencilerimizin yüzündeki mutluluğu görmekten bizler de çok mutlu olduk. Bu soğuk kış günlerinde bu mont ve botların öğrencilerimize iletilmiş olması ayriyeten güzel oldu" diye konuştu. - ORDU