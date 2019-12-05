Hayırseverlerden Özalp ve Çatak'taki 150 öğrenciye giyim yardımı

İstanbul'daki hayırseverler, Van'ın Özalp ve Çatak ilçelerindeki 150 öğrenciye kışlık giyecek yardımında bulundu.

İstanbul Doğa Koleji ile Florya ve Yeşilköy'deki ana okullarında eğitim gören öğrencilerin velilerinin destekleriyle temin edilen mont, ayakkabı, eldiven, atkı ve bereler, Van Ticaret ve Sanayi Odası'nın desteğiyle Özalp ilçesindeki Sugeçer İlkokulu ve Çatak ilçesindeki Narlı İlkokulu öğrencilerine ulaştırıldı.

Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, yaptığı açıklamada, gelen yardımların önceden belirlenen 2 okulda öğrencilere dağıtıldığını söyledi.

Yardımları getiren ekibe eşlik ettiklerini belirten Çeliktaş, "Bu anlamda bir ön ayak olduk. Hem verilen hediyeler için lojistik imkan sağladık hem de Van'ın tanıtımı adına kendileriyle bir program yaptık. 150 öğrenci velisi tarafından kışlık giyecekler gönderildi. Çocuklara hediye verilmesi güzel oldu. Çünkü ayakkabından eldivene, monttan bereye kadar her şey en ince detayına kadar düşünülmüştü." dedi.

Yardımları öğrencilere ulaştırmak için Van'a gelen Doğa Koleji öğretmenlerinden Zühre Eraşık ise 2014-2015'te Van'daki çocuklar için bir yardım projesi hayata geçirdiklerini belirtti.

Bu sene bir velilerinin ve Van TSO'nun vesilesiyle Van'a geldiklerini belirten Eraşık, "Van bizim kardeş ilimiz oldu. Bu yıl yaptığımız yardımın ne kadar önemli olduğunu, hediyeleri verirken fark ettim. Böyle bir projenin temsilcisi olmak, Doğa Koleji Florya ve Yeşilköy Anaokulu velilerine aracılık etmek bizleri çok mutlu etti. Projenin dışında Van'da çok güzel bir kültür tanıdık. Türkiye'nin ne kadar renkli bir kültüre sahip olduğunu bir kez daha görmüş olduk." diye konuştu.