Hayırseverlere "zimem" geleneğiyle ihtiyaç sahiplerini sevindirme çağrısı - Son Dakika
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Hayırseverlere "zimem" geleneğiyle ihtiyaç sahiplerini sevindirme çağrısı

12.04.2022 15:44
Hayırseverlere "zimem" geleneğiyle ihtiyaç sahiplerini sevindirme çağrısı

Sakarya Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Akdardağan, ramazan ayında ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmek için "zimem" geleneğinin yaşatma çağrısında bulundu.

Sakarya Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Akdardağan, ramazan ayında ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmek için "zimem" geleneğinin yaşatma çağrısında bulundu.

Akdardağdan, yaptığı yazılı açıklamada, hiç tanımadığı birinin borcunu ödeme anlamına gelen uygulamanın yeniden yaygınlaştığını belirtti.

Ramazan ayında bazı siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve hayırsever vatandaşların, bakkallardan satın aldıkları veresiye defterleri haberlerinin kendilerini çok mutlu ettiğini aktaran Akdardağdan, "Zimem, yani veren elin alandan elden haberinin olmadığı çok anlamlı ve güzel davranıştır. Bize düşen ise bu geleneğe sahip çıkarak yaygınlaştırmaktır." ifadesini kullandı.

Akdardağan, bakkallarda ödemeyen borçlar veya veresiye defterlerini satın alarak hayırda bulunmak isteyenler için mübarek ramazan günlerinin fırsat olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Zimem geleneğiyle hem dayanışmayı artırmalı hem gönüllere girerek yüzlerde tebessüm olmalıyız. Ayrıca zekatını veya fitresini vermek isteyen iş insanlarımız ve hayırseverlerimize çağrımızı hatırlatmak istiyoruz. Bakkala borcunu ödeyemeyen ve ödemekte güçlük geçen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın borcunu zimem ile kapatalım, hem ihtiyaç sahibini hem de esnafımızın sevindirelim."

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Esnaf Odası, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hayırseverlere 'zimem' geleneğiyle ihtiyaç sahiplerini sevindirme çağrısı - Son Dakika


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