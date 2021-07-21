Hayırseverlerin bağışları yerine ulaştı - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Kızılay Düzce Şubesi görevlileri ve gönüllüler hayırseverlerin bağışladığı kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.
Kızılay Kurban Bayramından ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü. Kızılay Düzce Şubesi görevlileri ve gönüllüleri hayırseverlerin bağışlamış olduğu kurban etlerini ihtiyaç sahibi ailelere bayram ziyaretinde bulunarak dağıtımını gerçekleştirdi.
Ekipler çocukları da bayramda yalnız bırakmayarak çeşitli hediyeler ve ikramlarda bulundular. - DÜZCE
Kaynak: İHA
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