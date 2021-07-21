Hayırseverlerin bağışları yerine ulaştı - Son Dakika

Ekipler çocukları da bayramda yalnız bırakmayarak çeşitli hediyeler ve ikramlarda bulundular. - DÜZCE

Kızılay Kurban Bayramından ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü. Kızılay Düzce Şubesi görevlileri ve gönüllüleri hayırseverlerin bağışlamış olduğu kurban etlerini ihtiyaç sahibi ailelere bayram ziyaretinde bulunarak dağıtımını gerçekleştirdi.

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