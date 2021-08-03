Hayırseverlerin desteğiyle açılan kuyular Afrikalılara "can suyu" oldu - Son Dakika

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, hayırseverlerin destekleriyle Gana ve Mali'de 7 yılda açtığı 702 su kuyusu ile Afrikalıları temiz suya kavuşturdu.

Birçok bölgede sağlık, barınma, gıda dağıtımları ve acil insani yardımlar gibi faaliyetler yürüten Cansuyu ekipleri, Afrika'da susuzluk yaşanan bölgelerde de hayırseverlerin bağışlarıyla birbiri ardına su kuyuları açıyor.

Ekipler bu kapsamda, 2014-2019 yılları arasında Gana'da 450, 2019-2021 yılları arasında da Mali'de 252 su kuyusunun açılışını gerçekleştirdi.

Bu sayede, daha önce yaşadıkları bölgeden kilometrelerce yol yürüyerek kendi imkanları ve hayvan gücü ile su taşıyan Afrikalılar, evlerinin yakınında temiz suya kavuşuyor.

"Her bir bölgede açılan kuyulardan yaklaşık bin kişi faydalanıyor"

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Sondaj Sorumlusu Yaşar Gürtoklu, AA muhabirine, Gana ve Mali'de 7 yılda 702 su kuyusu açtıklarını söyledi.

Gürtoklu, bağış yapan hayırseverlere kuyuların bilgilerini ve görsellerini gönderdiklerini ifade ederek, "Amacımız, Türkiye'den gelen bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak." dedi.

Mali'de yağış dönemi bittiğinde vatandaşların çok ciddi su sıkıntısı çektiğine işaret eden Gürtoklu, bölge halkının uzak bölgelerdeki su kuyularından hayvan ve insan gücü ile su taşıdığını aktardı.

Gürtoklu, hayırsever vatandaşlar adına, su sıkıntısı çekilen bölgelerde çeşme usulü su kuyuları açtıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu kuyular elektrikli olduğu için insanlar sabah, öğle ve akşam olmak üzere belirli saatler belirleyerek tankı doldurup suyu kullanıyorlar. İnşallah bu su kuyuları insanların ihtiyaçlarını giderdikçe, her damlasının o hayır sahibi kardeşlerimize sevap olarak yazılacağını umuyoruz. Her bir bölgede açılan kuyulardan yaklaşık bin kişi faydalanıyor. Mali'de açtığımız 252 su kuyusu ile yaklaşık 252 bin insana su sağlamış olduk."

Su kuyularını, bağış yapan kişinin adıyla cami, okul ve su sıkıntısı çeken kalabalık mahallerde açtıklarına dikkati çeken Gürtoklu, bağışçıların, bu hayırlı davranışla Müslümanlar arasında birlik ve beraberliğin güçlenmesine vesile olduğunu belirtti.

"Türkiye'deki Müslüman kardeşlerimize ne kadar teşekkür etsek az"

Mali'nin başkenti Bamako'da yaşayan Karamoko Fade, daha önce eski usul kuyu sistemiyle kasabaya 3 kilometre uzaklıktan su taşıdıklarını, bunun büyük bir insan gücü gerektirdiğini kimi zaman da suyu hayvan sırtında taşıdıklarını söyledi.

Açılan su kuyusunun kendilerine büyük bir kolaylık sağladığını ifade eden Fade, "Evimizin önündeki çeşmeden suyumuzu doldurarak günlük ihtiyacımızı karşılıyoruz. Bu bizim için büyük bir kolaylık ve büyük bir hizmet oldu. Türkiye'deki Müslüman kardeşlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Onlara hep dua ediyoruz bu hizmetleri için. Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.

Fatuoma Kasimu da yapılan bu hizmetin Allah'ın nezdinde de büyük bir karşılığı olduğuna inandıklarını dile getirerek, "Kadınlar büyük bir sıkıntıdan kurtarıldı. Evimizin önüne kaliteli su geldi. Hem içme hem de diğer ihtiyacımızı buradan karşılıyoruz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.