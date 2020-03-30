Hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan "Vefa" kolileri yola çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan 'Vefa' kolileri yola çıktı - Son Dakika

Hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan "Vefa" kolileri yola çıktı

6 saat önce

İstanbul Vefa Sosyal Destek çalışmaları kapmasında, hayırseverlerin desteğiyle 50 bin vatandaşa 6 hafta boyunca ulaştırılacak 333 bin gıda kolisinin ilk bölümü yola çıktı.

Hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan

İstanbul Vefa Sosyal Destek çalışmaları kapmasında, hayırseverlerin desteğiyle 50 bin vatandaşa 6 hafta boyunca ulaştırılacak 333 bin gıda kolisinin ilk bölümü yola çıktı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca belirlenen, 65 yaş ve üstü maddi durumu iyi olmayan 50 bin vatandaşa ulaştırılacak gıda kolilerinin yola çıkışı öncesi Getir firmasının Maltepe'deki lojistik merkezinde tören düzenlendi.

İstanbul Valisi Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada, tarihi bir dönemden geçildiğini, dünyayı ve Türkiye'yi tehdit eden görünmez bir düşmanla mücadele edildiğini, bu zor günlerin Allah'ın izniyle geride kalacağını söyledi.

Hiç kimseyi yalnız, çaresiz, bir başına bırakmadıklarını, bırakmayacaklarını ifade eden Yerlikaya, "Müsterih olun. Devletimiz milletinin, milletimiz de devletinin yanındadır." dedi.

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile 22 Mart'tan itibaren 65 yaşından büyük ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı kısıtlaması getirildiğini hatırlatan Yerlikaya, "Büyüklerimizin anlayışı, sabrı ve hayır dualarından yanayız. Bugüne kadar bu yasağı, en güzel şekilde uyguladıklarından dolayı bu şehrin valisi olarak minnettarlıklarımı ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ülke genelinde 65 yaş ve üstü olan büyüklerle ilgili büyük bir vefa hareketi başlattığını anımsatan Yerlikaya, İstanbul Valiliği olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emirleri üzerine harekete geçtiklerini belirtti.

Maddi durumu iyi olmayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarla ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının mütevelli heyetiyle birlikte 5 günden beri geceli gündüzlü çalıştığını anlatan Yerlikaya, "Var olan bu dosyaları tek tek değerlendirdi, yeniden gözden geçirdi. Toplam 53 bin dosyayı adresleriyle beraber tespit etti 39 ilçemizde. Bu adres tespitlerimizle istedik ki bu büyüklerimizin kapısını çalalım." diye konuştu.

Vali Yerlikaya, kaymakamların koordinasyonuyla, Vefa Sosyal Destek Grupları ve onların yönetiminde Vefa İletişim Merkezleri, 155-156 çağrı merkezlerince harekete geçen bu merkezde, yerel yönetimler, büyükşehir ve 39 ilçe görevlileri, Kızılay, AFAD ve gönlü hayırdan yana olan sivil toplum kuruluşları ve o masada bulunması uygun görülenlerin hepsinin yer aldığını söyledi.

22 Mart saat 13.00'ten bugün sabah sat 09.00'a kadar 73 bin çağrı aldıklarını ve 65 binin biraz üzerinde o çağrılarla gelen büyüklerin talimatlarını yerine getirdiklerini belirten Yerlikaya, aradaki 7-8 bin çağrının büyüklerin bilgi edinmesine yönelik hususlarla ilgili olduğunu aktardı.

Bu çağrılarla anbean büyüklerin emrinde olduklarını ama bunun yetmeyeceğini ifade eden Yerlikaya, onların evlerine her hafta bir gıda yardım kolisi takdim edeceklerini anlattı.

Vali Yerlikaya, bu yardım kolilerini, titiz bir çalışmayla tespit edilen adreslere farklı bir şekilde dağıtacaklarını, her birinin navigasyon programlarına uygun adreslerini aldıklarını, kolilerin İstanbul'da önemli bir girişimci olan Getir firmasının deposunda tanzim edildiğini, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde görevli gıda mühendislerinin gözetiminde 24 saat esasına göre hazırlandığını kaydetti.

İstanbul'da 39 ilçede günde 7-8 bin hanenin kapısı çalınarak bu kolilerin büyüklere takdim edileceğini ifade eden Yerlikaya, "Bu 333 bin kolinin bir lirasında devletin parası yok. Devletimizin organizasyonunda, milletimizin ve devletimizin el birliğinin en güzelini gösteriyoruz. Buraya gelinceye kadar 9 hayırseverdi. Bir hayırseverimiz daha duymuş aradı. 10 hayırseverimizle bu kolilerin toplam sayısı 333 bine ulaştı. Daha pek çok talep geliyor. Onlarla da ilgili bir çalışma yapacağız." diye konuştu.

10 hayırseverden 333 bin koli gıda yardımı

Kampanyaya destek veren hayırseverlere teşekkür eden Yerlikaya, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu hafta yapılacak olan 50 bin gıda kolisinin hayırseveri Kalyon Holding, Cemal Kalyoncu Bey. İkinci hafta Limak Holding, Nihat Özdemir Bey. Üçüncü hafta Cengiz Holding, Mehmet Cengiz. Dördüncü hafta MNG Holding, Mehmet Nazif Günal Bey. Beşinci hafta Demirören Holding, Yıldırım Demirören Bey. Altıncı hafta 25 bin koli LC Waikiki Vahap Küçük, 10 bin koli Fuat Tosyalı, 5 bin koli Mesut Toprak, 10 bin koli Getir firmamız. Hem 300 bin koliyi ücretsiz yerine götürüyor, bununla da yetinmiyor 10 bin koli de hayır ediyor. Gelirken Ali Koç Bey de aradı; 'Fenerbahçe Futbol Kulübünün tüm futbolcularının 33 bin kolisini mutlaka verirseniz, biz minnettar oluruz' dedi. Ben de kabul ettim milletimiz adına. Dolayısıyla 333 bin koli oldu."

"Vatandaşlara sabırları ve anlayışları için teşekkür ediyorum"

Hiç kimsenin böyle küresel bir pandemi ile tecrübesi olmadığını dile getiren Yerlikaya, "Topyekun bir mücadele veriyoruz. Bu sadece Sağlık Bakanlığının, Sağlık İl Müdürlüğünün, sağlık çalışanlarının bir mücadelesi kesinlikle değil. Biliyorsunuz 2 gün önce İl Pandemi Kurulu Toplantısı'nı yaptık. Allah'ın izniyle bunun üstesinden geleceğimize yürekten inanıyoruz." dedi.

Vali Yerlikaya, evden çıkamayan 65 yaş ve üstü 1 milyon 79 bin büyüğe ve kronik rahatsızlığı bulunan bütün vatandaşlara sabırları ve anlayışları için teşekkür ederek, "Biz her zaman onların yanındayız. Onların sağlığını, sıhhatini, afiyetini gözetiyoruz. Onlar bizim dua kapılarımız. Onlar bizim varlık sebebimiz. Bugünlere onlar sayesinde geldik, onları hiç unutmayacağız. Onlara gerçek hürmet ve vefamızı gösteriyoruz, kabul buyururlar inşallah." diyerek sözlerini tamamladı.

Vali Yerlikaya, konuşmaların ardından kolilerin paketlenmesini inceledi. İçinde gıda ve hijyen maddeleri bulunan koliler daha sonra Getir firmasının araçlarıyla dağıtılmak üzere yola çıktı.

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 02:30 Kaynak: AA

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