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Hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan "Vefa" kolileri yola çıktı
6 saat önce
İstanbul Vefa Sosyal Destek çalışmaları kapmasında, hayırseverlerin desteğiyle 50 bin vatandaşa 6 hafta boyunca ulaştırılacak 333 bin gıda kolisinin ilk bölümü yola çıktı.
İstanbul Vefa Sosyal Destek çalışmaları kapmasında, hayırseverlerin desteğiyle 50 bin vatandaşa 6 hafta boyunca ulaştırılacak 333 bin gıda kolisinin ilk bölümü yola çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 02:32 Kaynak: AA
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