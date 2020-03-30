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Hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan "Vefa" kolileri sahiplerine teslim ediliyor
6 saat önce
İstanbul Vefa Sosyal Destek çalışmaları kapmasında, hayırseverlerin desteğiyle 50 bin vatandaşa 6 hafta boyunca ulaştırılacak 333 bin gıda kolisinin ilk bölümü sahiplerine teslim edilmeye başlandı.
İstanbul Vefa Sosyal Destek çalışmaları kapmasında, hayırseverlerin desteğiyle 50 bin vatandaşa 6 hafta boyunca ulaştırılacak 333 bin gıda kolisinin ilk bölümü sahiplerine teslim edilmeye başlandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 08:25 Kaynak: AA
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