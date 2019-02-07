Hayırseverlerin Desteğiyle Z-Kütüphaneye Kavuştular

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kaymakamlık tarafından Ertaylan İlkokulu bahçesine yerleştirilen konteyner, çeşitli kurum ve hayırseverlerin desteğiyle Z-Kütüphaneye dönüştürüldü.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kaymakamlık tarafından Ertaylan İlkokulu bahçesine yerleştirilen konteyner, çeşitli kurum ve hayırseverlerin desteğiyle Z-Kütüphaneye dönüştürüldü.



Pamukova Kaymakamlığınca Ertaylan İlkokulu'na verilen konteyner, kurumların ve hayırsever vatandaşların desteğiyle dizayn edilerek kütüphane haline getirildi.



İçinde akıl oyunları ve çeşitli kitapların bulunduğu Z-Kütüphaneye gelen öğrenciler, burada bol bol kitap okuyup ders çalışma imkanı buluyor.



Ertaylan İlkokulu Müdürü Enver Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okullarında daha önce kütüphane olmadığını belirterek, "Biz de konteynerle nasıl kütüphane yapabiliriz?' diye düşündük. Türkiye'de ilk olan konteyner Z-Kütüphanesini meydana getirdik. Bu kütüphaneyi yaparken birçok hayırseverin yardımı oldu. Kütüphane hizmete girdiğinde öğrencilerimiz çok mutlu oldu." ifadelerini kullandı.



"Kitapların kokulu olması motivasyon artırıyor"



İçerisinde oyun alanları ve kokulu kitapların mevcut olduğu kütüphanenin öğrencilere hizmet vermeye başladığını aktaran Kaya, "Velilerimiz de büyük destek verdi. Biz de bu konuda çok mutluyuz. Kütüphanede çocuklarımızın yaşlarına uygun kitaplar var. 1,2 ve 3. sınıflarımız olduğu için genellikle hikaye kitaplarımız mevcut. Kitapların kokulu olması çocuklarda ayrıca motivasyon oluyor." dedi.



İkinci sınıf öğrencisi Muhammet Efe Kaplan da kütüphaneyi çok beğendiğini dile getirerek, burada arkadaşlarıyla kitap okuyup oyun oynadığını anlattı.



Öğrenci Nazlıhan İşgören de okulunu çok sevdiğini ve beğendiğini ifade ederek, "Burada yapılan kütüphane gerçekten çok güzel bir yer. Kütüphanede değişik değişik kokulu bir sürü kitap var. Daha evvel böyle bir kütüphane yoktu ama şimdi var ve bende çok mutluyum. Bütün arkadaşlarım da mutlu. Burada bol bol kitap okuyoruz, akıl oyunları oynuyoruz ve ders çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

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