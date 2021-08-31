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Hayırseverlerin iyiliği, İBB'nin eliyle ihtiyaç sahiplerinin sofrasına ulaşıyor. - Son Dakika

Hayırseverlerin iyiliği, İBB'nin eliyle ihtiyaç sahiplerinin sofrasına ulaşıyor.

31.08.2021 09:24
Hayırseverlerin iyiliği, İBB'nin eliyle ihtiyaç sahiplerinin sofrasına ulaşıyor., System.String[]

Geçtiğimiz yıl, 132 binden fazla ihtiyaç sahibi aileye kurban eti götüren İBB, bu yılki bağışlarla 231 bin aileye et ve et suyu ulaştırıyor.

Dağıtım, yarın Başkan Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla düzenlenecek törenle başlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Vakfı'nın bu yıl ikinci kez düzenlediği Kurban Bayramı bağış kampanyası, İstanbul ve Türkiye'deki hayırseverlerden büyük ilgi gördü ve toplam 26 milyon 533 bin 500 lira bağış toplandı.

İBB İstanbul Vakfı, bu bağışlarla İzmir'in Kemalpaşa'da sağlık şartlarına ve dini vecibelere uygun bir şekilde 2 bin 166 büyükbaş kurban kestirdi. 15 bin 162 hisseye denk gelen bu kurbanlardan, 213 bin 500 kuşbaşı konserve ile 17 bin 500 kavanoz katkısız kolojen (et suyu) elde edildi.

Toplam 10 tır ile İstanbul'a ulaştırılan konserve ve et suları, 31 Ağustos Salı günü saat 12.30'da Zeytinburnu Tekzen'de düzenlenecek törenle ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlanacak. Programa İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılacak.

İSTANBUL'DA 300 BİN EVE HİÇ ET GİRMİYOR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Temmuz ayında; "İstanbul'da 300 bin eve hiç et girmiyor. Gelin bu evlerin kapısını sizin için çalalım. Binlerce insanımızı bu bayramda hep birlikte sevindirelim "çağrısında bulunarak, https://bagis.istanbulvakfi.istanbulsitesi üzerinden Kurban Bağışı kampanyasını başlamıştı.

İstanbul'daki hanelerin yüzde 20'sinin yoksulluk sınırının altında yaşadığına dikkat çeken İmamoğlu'nun çağrısı, hayırseverlerden geniş yankı bulmuş, kampanyaya birçok şehirden binlerce vatandaş destek olmuştu.

DİNİ VECİBELERE UYGUN, ÇEVREYE DUYARLI KESİM

İBB İstanbul Vakfı, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, aynı firmayla bağış kurbanların kesimini yaptı. Kesimler, kamera kaydına alınmak suretiyle; noter gözetiminde vakıf yöneticisinin kesimi yapacak kişiye vekalet vermesiyle,diyanete bağlı imam eşliğinde, ilçe tarım müdürlüğüne bağlı veteriner kontrolü ve her bir bağışçının isminin okunması ile gerçekleştirildi.

ÇED Olumlu Belgesi, Çevre İzni, Çalışma Ruhsatı, İşletme Onay belgesi, Helal Kesim belgesi, ISO 26001 Kalite Yönetim Sistem Sertifikası bulunan firma, kesimleri çevreye hiçbir zarar vermeden gerçekleştirdi. Kesimlerden çıkan kan, çöp, gübre vb. atıklar lisanslı biogaz ve geri dönüşüm tesislerine gönderildi. Kesilen hayvanların derileri hayır kurumlarına bağışlandı, sakatatları çevre aşevleri ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

KONSERVELER GIDA KODEKSİNE UYGUN ÜRETİLDİ

Kesim işlemi tamamlandıktan sonra üç gün dinlenmeye alınan etler, sonrasında işlenerek konserve yapımına hazır hale getirildi. Gıda kodeksine uygunluğu üniversiteden uygunluk belgesi alınmak suretiyle hazırlandı. İçinde hiçbir katkı maddesi bulunmayan konserveler 21 günlük bekleme süresine tabii tutulup, laboratuvar testinden sonra İBB'ye teslim edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Hayırseverlerin iyiliği, İBB'nin eliyle ihtiyaç sahiplerinin sofrasına ulaşıyor. - Son Dakika


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