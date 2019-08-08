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Hayırseverlerin katkılarıyla hastane odaları yenilendi

33 dakika önce

Saruhanlı'da hayırsever vatandaşlar Saruhanlı Devlet Hastanesinde 2 odayı tam donanımlı olarak yeniledi.

Hayırseverlerin katkılarıyla hastane odaları yenilendi, System.String[]
Saruhanlı'da hayırsever vatandaşlar Saruhanlı Devlet Hastanesinde 2 odayı tam donanımlı olarak yeniledi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde hayırsever vatandaşların katkılarıyla Saruhanlı Devlet Hastanesinin 2 odası yenilendi. Hayırsever Ayşe İnce, Ayşe Obut ile Nuran ve Necat Soysaler çifti yaptıkları maddi destekle 2 odanın nitelikli oda haline getirilmesine katkı sağladı. Yenilenen odalar düzenlenen törenle hizmete girdi. Törende odaların yapımında emekleri bulunan hayırseverlere çiçek ve plaket takdim edilerek teşekkür edildi.

Açılış törenine Saruhanlı Kaymakamı Necmettin Yalınalp, Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Gökmen,Saruhanlı Sağlık Hizmetlerini Destekleme Derneği Başkanı İbrahim Aydoğan, Saruhanlı Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Salim Babuş, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Fatma Öztürk, İdari Mali İşler Müdürü İsmail Alpar, İdari Mali İşler Müdür yardımcısı Halil Aydın, odaların yapımında maddi katkı sağlayan Ayşe Obut, Nuran-Necat Soysaler ve Ayşe İnce ile hastane çalışanları katıldı. - MANİSA
Saruhanlı, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:19 Kaynak: İHA
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