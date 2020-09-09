Hayırseverlerin yaptırdığı cami hızla yükseliyor - Son Dakika

Hayırseverlerin yaptırdığı cami hızla yükseliyor

Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Danışmentgazi Mahalle Muhtarı Hasan Başaran tarafından hayata geçirilen ve hayırsever vatandaşların yardımlarıyla yapımına başlanan caminin inşaatı hızla devam ediyor.

Hayırseverlerin yaptırdığı cami hızla yükseliyor, System.String[]

Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Danışmentgazi Mahalle Muhtarı Hasan Başaran tarafından hayata geçirilen ve hayırsever vatandaşların yardımlarıyla yapımına başlanan caminin inşaatı hızla devam ediyor.

Muhtar Hasan Başaran, Danışmengazi Mahallesi'nde hayırseverlerin yardımlarıyla cami inşaatında çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini belirterek, "Yardımcı olan herkesten Allah razı olsun. Yaklaşık bir iki ay önce camimizin inşaatına başladık. Çok şükür caminizin birinci kat kaba inşaatını bitirdik. Minaremizi bitirdik. Cami inşaatımız yoğun şekilde devam ediyor. Camimizin yapımında bizlere her zaman destek veren Kaymakamımız Emre Yalçın'a, Belediye Başkanımız Cengiz Altın'a, İlçe Müftümüz Emrah Demirtaş'a ve tüm hayırsever vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Camimizi müftülüğümüz bünyesinde yapıyoruz. Camimize yapacağımız tüm yardımlar müftülük hesabına gidecek. Çok şükür camimizin inşaatında en büyük destekleri hayırsever vatandaşımız veriyor. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Muhtar Başaran, camiye en büyük yardımı iş adamlarından Fesih Sayar'ın yaptığını belirterek, "Fesih Bey hem caminin beton ihtiyacını karşıladı hem de tek başına minaresini yaptırdı. Fesih Bey yıllar önce ilçeden gitmesine rağmen bu ilçe halkını unutmadı ve her daim yardımlar yaptığı için kendisine Allah razı olsun diyorum. Minaremizin adını da yaptıkları yardımların anısına Fesih Sayar hayratı yaptık. Ayrıca cami için arsasını vakıf eden Galip Yılmaz'a tüm mahalleli adına çok teşekkür ediyorum. Sizlerde bu camide bir tuğlanızın olmasını istiyorsanız, bir tuğlada siz koyun. Camimize her daim yardım yapabilirsiniz. Bu cami siz değerli hayırseverlerin yardımları ile bitecek inşallah. Camimize yardım etmek isteyen hayırsever iş adamları, müftülüğün Ziraat Katılımın IBAN: TR02 0001 0004 4000 019 755760 numaralı hesabına para yatırabilecek" diye konuştu. - MUŞ

Hasan Başaran, Malazgirt, Muhtar, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 08:43 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hayırseverlerin yaptırdığı cami hızla yükseliyor - Son Dakika

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