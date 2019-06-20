Son Dakika Haberleri: Hayırseverlerin yaptırdığı evini göremeden vefat etti
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Hayırseverlerin yaptırdığı evini göremeden vefat etti

2 saat önce

Mut ilçesinde engelli oğluyla yaşayan ve geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan 70 yaşındaki Ayşe Tur, hayırseverlerin yaptırdığı evini göremeden vefat etti.

Hayırseverlerin yaptırdığı evini göremeden vefat etti, System.String[]
Mut ilçesinde engelli oğluyla yaşayan ve geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan 70 yaşındaki Ayşe Tur, hayırseverlerin yaptırdığı evini göremeden vefat etti.
Alınan bilgiye göre, Kelceköyü Kahallesi'nde engelli oğlu ile yaşayan 70 yaşındaki Ayşe Tur, geçtiğimiz günlerde tedavi için kaldırıldığı Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.
Tur, hayırseverler tarafından yaptırılan evini göremeden hayata gözlerini kapadı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:28 Kaynak: AA
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