Hayırseverlerin yaptırdığı evini göremeden vefat etti
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Mut ilçesinde engelli oğluyla yaşayan ve geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan 70 yaşındaki Ayşe Tur, hayırseverlerin yaptırdığı evini göremeden vefat etti.
Mut
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:28 Kaynak: AA
ilçesinde engelli oğluyla yaşayan ve geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan 70 yaşındaki Ayşe Tur, hayırseverlerin yaptırdığı evini göremeden vefat etti.
Alınan bilgiye göre, Kelceköyü Kahallesi'nde engelli oğlu ile yaşayan 70 yaşındaki Ayşe Tur, geçtiğimiz günlerde tedavi için kaldırıldığı Mersin
Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.
Tur, hayırseverler tarafından yaptırılan evini göremeden hayata gözlerini kapadı.
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