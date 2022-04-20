Hayırseverlerin yardımları ihtiyaç sahiplerinin iftar sofrasına AŞ oluyor - Son Dakika
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Hayırseverlerin yardımları ihtiyaç sahiplerinin iftar sofrasına AŞ oluyor

20.04.2022 10:42
Hayırseverlerin yardımları ihtiyaç sahiplerinin iftar sofrasına AŞ oluyor

Konya'da, ramazan ayında dar gelirli ailelerin sıcak yemek ihtiyacını "Bir Kap Bir Kalp" projesiyle karşılayan Beşir Derneği, ihtiyaç sahiplerine ulaşmak isteyen hayırseverlere köprü oluyor.

Konya'da, ramazan ayında dar gelirli ailelerin sıcak yemek ihtiyacını "Bir Kap Bir Kalp" projesiyle karşılayan Beşir Derneği, ihtiyaç sahiplerine ulaşmak isteyen hayırseverlere köprü oluyor.

Tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin kapısını iftardan önce çalan dernek gönüllüleri, hayırseverlerce hazırlanan çeşitli sıcak yemekleri sofralara ulaştırıyor.

Derneğin Karatay temsilcisi Nuri Kaya, Türkiye'de 250 temsilcilikleri bulunduğunu, 55 ülkede faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Kendilerine emanet edilen fitre, fidye, zekat ve bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirten Kaya, "Beşir Derneği kimi zaman bir yetime bayramlık, kimi zaman bir aileye kumanya kolisi, kimi zaman bir sofraya iftar olmaktadır. Bu ramazan ayında da 'Bir Kap Bir Kalp' projemizle hayırseverlerimizin yardımlarıyla binlerce mahzun ve mahcup yüzlerde tebessüme vesile oluyoruz." diye konuştu.

Kaya, hayırseverlerin internet siteleri üzerinden kampanyaya katılabileceğini kaydetti.

Hayırseverlerin yardımları ihtiyaç sahiplerinin iftar sofrasına AŞ oluyor

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Nuri Kaya, Türkiye, Konya, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hayırseverlerin yardımları ihtiyaç sahiplerinin iftar sofrasına AŞ oluyor - Son Dakika


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