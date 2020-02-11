Hayırseverlerle köy okulları arasında köprü oluyor - Son Dakika

Adıyaman'da Çocuk Gelişimi Uzmanı Ece Eroğlu, hayırseverlerden topladığı yardımları gönüllü olarak köy okullarında eğitim gören öğrencilere dağıtıyor.

Yaklaşık üç ay içerisinde 3 okula yardımları ulaştıran Eroğlu, en son Adıyaman merkeze bağlı Külafhöyük İlkokulu'nda eğitim gören ana sınıfı öğrencilerinin kırtasiye ihtiyaçlarını giderdi.

Ece Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kutu Kutu Mutluluk Projesi"ni hayata geçirdiğini ve proje kapsamında sosyal medya üzerinden hayırseverler ile iletişime geçip topladığı malzemelerle, belirlediği okulların ana sınıflarının ihtiyaçlarını giderdiğini belirtti.

Köy okullarındaki öğrencilere umut, destek ve el olmak istediğini anlatan Eroğlu, "Öğrencilerim kentte olduğu için ana sınıfının ihtiyacı olan her türlü malzemeye ulaşabiliyor ama köy okullarında öğrenciler o kadar şanslı olmayabiliyor." ifadesini kullandı.

Eroğlu, hayırseverlerden sadece kırtasiye malzemesi istediğini, nakit bağışını kabul etmediğini dile getirerek, "Belirlediğim köy okullarına ulaşıp onların ihtiyaçlarını karşılıyorum. Buradan da sizler aracılığıyla bana ulaşan hayırseverlerden destek istiyorum. Hep beraber el ele vererek köy okulunda okuyan öğrencilere ulaşalım." şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Müdürü Yetiş'ten Eroğlu'na teşekkür

Adıyaman İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Yetiş ise Ece Eroğlu'na başlattığı proje için teşekkür etti.

Çocukluk hayalini gerçekleştiren Eroğlu'nun çalışmalarına şahitlik ettiğini anlatan Yetiş, "Okul öncesi eğitimin diğer kademelere göre çok büyük önemi var. Okul öncesinden faydalanan öğrencilerin diğer öğrencilere göre yüzde 20 olarak daha başarılı olduklarını gözlemliyoruz. İlimizin iki ilçesi haricinde bütün ilçelerimizin okul öncesi oranları Türkiye ortalamasının üzerinde." dedi.

Külafhöyük İlkokulu ana sınıfı öğretmeni Emine Gündüz ise kendilerine yapılan yardımlardan dolayı Ece Eroğlu'na ve hayırseverlere teşekkür etti.