Son Dakika Haberleri: “Hayırseverlik”, Anadolu’da binlerce yıldır sürüyor…

“Hayırseverlik”, Anadolu’da binlerce yıldır sürüyor…

55 dakika önce

Koç Üniversitesi Araştırma Merkezleri'nden Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi (AKMED), Vehbi Koç Vakfı'nın 50. yılı kapsamında "Hayırseverlik" kavramının yeniden ele alındığı sempozyuma ev sahipliği yaptı.

“Hayırseverlik”, Anadolu’da binlerce yıldır sürüyor…, System.String[]
Koç Üniversitesi Araştırma Merkezleri'nden Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi (AKMED), Vehbi Koç Vakfı'nın 50. yılı kapsamında "Hayırseverlik" kavramının yeniden ele alındığı sempozyuma ev sahipliği yaptı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:15 

Akdeniz, İnan Kıraç, Koç Üniversitesi, Ekonomi
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