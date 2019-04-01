“Hayırseverlik”, Anadolu’da binlerce yıldır sürüyor…
55 dakika önce
Koç Üniversitesi Araştırma Merkezleri'nden Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi (AKMED), Vehbi Koç Vakfı'nın 50. yılı kapsamında "Hayırseverlik" kavramının yeniden ele alındığı sempozyuma ev sahipliği yaptı.
Koç Üniversitesi Araştırma Merkezleri'nden Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi (AKMED), Vehbi Koç Vakfı'nın 50. yılı kapsamında "Hayırseverlik" kavramının yeniden ele alındığı sempozyuma ev sahipliği yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:15
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