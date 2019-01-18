Hayko Cepkin'den İki Yeni Şarkı
30 dakika önce
ROCK müzik sanatçısı Hayko Cepkin, iki yeni bestesini müzikseverlerle buluşturdu.
ROCK müzik sanatçısı Hayko Cepkin
, iki yeni bestesini müzikseverlerle buluşturdu.
Geçtiğimiz yıl Eylül
ayında festival alanına paraşüt ile inerek dünyada bir ilke imza atan Hayko Cepkin, yeni projesi ile hayranlarının karşısına çıktı. En son 3 yıl önce 'Beni Büyüten Şarkılar Vol.1' albümünü yayınlayan sanatçı, 'Kabul Olur' ve 'Dans Et' adlı iki yeni single'ı müzikseverlerin beğenisine sundu. Tüm dijital platformlarda akustik versiyonları ile birlikte yayınlanan şarkılar, anlatımı ve müzikal altyapısı ile dikkati çekiyor.
'Kabul Olur', varoluş ile hesaplaşan bir dil ile müzikseverlerin karşısına çıkarken, 'Dans Et'te ise engelli bir yaşama bambaşka bir pencereden bakan Hayko Cepkin, empati kurmayı müziğin güçlü dilini kullanarak hatırlatıyor. - İstanbul
Son Dakika
» Kültür Sanat
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:39 Kaynak: DHA
Acun Ilıcalı, Kanser Hastası Gencin Tek Hayalini Gerçekleştirdi
Yönetmen Derviş Zaim'in Annesi Vefat Etti
AK Parti'li Belediye Başkanı Böyle Oy İstedi: Kazanamazsak Kazığa Oturturlar
Son Dakika! Bakan Selçuk: Emeklilikte Yaşa Takılanlar Gündemimizde Yok