Son Dakika Haberleri: Hayko Cepkin'den İki Yeni Şarkı

Hayko Cepkin'den İki Yeni Şarkı

30 dakika önce

ROCK müzik sanatçısı Hayko Cepkin, iki yeni bestesini müzikseverlerle buluşturdu.

Hayko Cepkin'den İki Yeni Şarkı, System.String[]
ROCK müzik sanatçısı Hayko Cepkin, iki yeni bestesini müzikseverlerle buluşturdu.

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında festival alanına paraşüt ile inerek dünyada bir ilke imza atan Hayko Cepkin, yeni projesi ile hayranlarının karşısına çıktı. En son 3 yıl önce 'Beni Büyüten Şarkılar Vol.1' albümünü yayınlayan sanatçı, 'Kabul Olur' ve 'Dans Et' adlı iki yeni single'ı müzikseverlerin beğenisine sundu. Tüm dijital platformlarda akustik versiyonları ile birlikte yayınlanan şarkılar, anlatımı ve müzikal altyapısı ile dikkati çekiyor.

'Kabul Olur', varoluş ile hesaplaşan bir dil ile müzikseverlerin karşısına çıkarken, 'Dans Et'te ise engelli bir yaşama bambaşka bir pencereden bakan Hayko Cepkin, empati kurmayı müziğin güçlü dilini kullanarak hatırlatıyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:39 Kaynak: DHA

Kültür Sanat
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