Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu - Son Dakika
Son Dakika Magazin Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu - Son Dakika Magazin

Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu

6 saat önce

BURSA'da sahneye çıkan Hayko Cepkin, sıra dışı sahne performansı ve şarkılarına getirdiği yorum ile hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu, System.String[]

BURSA'da sahneye çıkan Hayko Cepkin, sıra dışı sahne performansı ve şarkılarına getirdiği yorum ile hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Kendine has tarzı ve yorumuyla müzik dünyasında özel bir kitle yakalayan Hayko Cepkin, Bursa'da sevenleriyle buluştu. Mekanı dolduran yaklaşık bin 200 dinleyicisini özel bir şov gösterisi ile selamlayan Hayko Cepkin, geçmişten günümüze damga vuran şarkılarını sevenleriyle birlikte seslendirdi. Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan Hayko Cepkin, konserinin son bölümünde ise lazerli kıyafetiyle performansını renklendirdi. Bursalılar da konser boyunca Hayko Cepkin'in şarkılarına eşlik etti.

Konserin sonunda Hayko Cepkin, hayranlarının isteği üzerine bir kez daha sahneye gelerek mekandaki coşkuyu artırdı.

Dinleyicileriyle samimi diyaloğuyla da dikkat çeken Hayko Cepkin, son olarak 'Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu' diyerek Bursalılara teşekkür etti.


Hayko Cepkin, Bursa, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 03:51 Kaynak: DHA
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