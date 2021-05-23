'Haylaz futbolcu'dan böyle hoca oluyormuş! - Son Dakika

'Haylaz futbolcu'dan böyle hoca oluyormuş!

23.05.2021 07:28
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Ali Rıza Sergen Yalçın, 2020'nin ilk ayının son günlerinde 'yuvası' Beşiktaş'a teknik direktör olarak döndüğünde yine Hürriyet Pazar için kısa bir portresini yazmıştım. Benim hayatıma, spor sevgime de etki eden bu adamın Beşiktaş'ta başaracaklarından habersiz, en iyisini umsam da temkinliydim.

Ali Rıza Sergen Yalçın, 2020'nin ilk ayının son günlerinde 'yuvası' Beşiktaş'a teknik direktör olarak döndüğünde yine Hürriyet Pazar için kısa bir portresini yazmıştım. Benim hayatıma, spor sevgime de etki eden bu adamın Beşiktaş'ta başaracaklarından habersiz, en iyisini umsam da temkinliydim. "Yalçın'ın bu büyük mücadelesinden zaferle ayrılması için çok güvendiği sol ayağından daha fazlasına ihtiyacı var. Dünyanın en iyisi olmak varken 'kendisi gibi' olmayı seçti ama bu kez kendisinin en iyi versiyonu olmak zorunda" cümleleriyle biten yazı şunu soruyordu naçizane: "Haylaz bir futbolcudan nasıl bir teknik direktör olur?"

Sergen Yalçın sezonu iki kupayla tamamladı ama mücadelesi hiç kolay değildi, çok kısa bir takvime sıkışan 42 hafta, koronavirüs pandemisi; seyircisiz maçlar, sürekli daralan mütevazı kadro...

SERGEN'İN BEŞİKTAŞ'I

Yalçın, birçok futbol otoritesine göre yılın teknik adamı. Hürriyet spor yazarı Uğur Meleke, 16 Mayıs'ta yayımlanan yazısında şunları söyleyerek sezonu özetledi belki de: "Bu epik final gününün sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı oldu. Tanımı özellikle böyle yaptım zira 90'lardaki kolej takımı nasıl Gordon'un (Milne) Beşiktaş'ı ise, yüzüncü yıl şampiyonu ekip nasıl Lucescu'nun Beşiktaş'ı ise, bu sezonki de Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ıydı bana göre."

Meleke'nin vurguladığı gibi Yalçın'ın başarısını sadece teknik meselelerle açıklamak eksik kalacaktır. Kendi sınırlarını da aştı. Şampiyonluk maçının ardından döktüğü gözyaşlarıyla herkesi şaşırttı örneğin. Herkes onun futbolculuğundaki gibi 'rahat' olduğunu düşünmüş olmalı... Oysa Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinin ardından da şunları söyleyecekti: "Biraz dinlenmem lazım. Bu stres kolay çekilecek stres değil. Biz ilk defa yaşıyoruz. Bu stres hayatımızdan çok şey aldı."

İnsan düşünmeden edemiyor, acaba Sergen Yalçın futbolculuk günlerinde de bu kadar heyecanlansa, hırslansa kariyeri hangi noktaya gelirdi... Ancak yine de kendisinin en iyi versiyonuna ulaştığını rahatça söyleyebiliriz. Üstelik bunun üzerine çıkabileceğini gösterdi. Şampiyonluk kutlamalarında yöneticilerin oyuncularından rol çalması nedeniyle suratını asması da futbolcularının hakkını korumaya niyetli olduğunu gösteriyor.

'Haylaz futbolcu'dan böyle hoca oluyormuş!

'Haylaz futbolcu'dan böyle hoca oluyormuş!
Ligin son üç haftasına en yakın rakibiyle arasındaki 5 puan farkla giren Beşiktaş, iki maç kaybetse de hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası şampiyonu oldu.

'Haylaz futbolcu'dan böyle hoca oluyormuş!
'Haylaz futbolcu'dan böyle hoca oluyormuş!

Sergen Yalçın, Hürriyet, Beşiktaş, Meleke, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 'Haylaz futbolcu'dan böyle hoca oluyormuş! - Son Dakika Magazin


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