Haylou T19, n11.com'da satışa sunuldu

Haylou T19 bluetooth kulaklık, n11.com'a özel fiyatıyla kullanıcılara sunuldu.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, n11.com'a özel fiyatıyla kullanıcılara sunulan Haylou T19 bluetooth kulaklıkta, gürültüyü akıllıca azaltabilen iki yönlü dört mikrofon bulunuyor.

Android ve IOS telefonlara da uygun olan Haylou T19 TWS bluetooth kulaklık, QCC3020 amiral gemisi çipi ve bluetooth 5.0, Apt ve AAC'yi de destekliyor.

Haylou T19, n11.com'a özel 289 TL'den satışa sunuluyor.