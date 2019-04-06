Haymana Belediye Başkanı Turgut Mazbatasını Aldı
51 dakika önce
31 Mart yerel seçimlerinde yeniden belediye başkanı seçilen AK Parti adayı Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut mazbatasını aldı.
31 Mart yerel seçimlerinde yeniden belediye başkanı seçilen AK Parti
adayı Haymana Belediye Başkanı Özdemir
Turgut mazbatasını aldı. Özdemir Turgut
beraberinde belediye Meclis üyeleri ile birlikte Haymana Adliye Saray
'ında Bulunan İlçe Seçim kurulundan mazbatasını aldı.
Mazbatasını alan Turgut'a adliye sarayı önünde toplana vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Mazbata işlemleri bittikten sonra kalabalık halk ile birlikte belediye binasına doğru yürüyüşe geçtiler. Belediye binasının önünde vatandaşlara seslenen Özdemir Turgut aradaki oy farkına dikkat çekerek silindir gibi ezdiklerini belirtti.
Daha sonra 2. Defa koltuğa oturan Turgut tebrikleri kabul etti. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:57 Kaynak: İHA
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