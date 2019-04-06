Son Dakika Haberleri: Haymana Belediye Başkanı Turguz Mazbatasını Aldı

Haymana Belediye Başkanı Turguz Mazbatasını Aldı

1 saat önce

Haymana Belediye Başkanı Turguz mazbatasını aldıANKARA - 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden belediye başkanı seçilen Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut mazbatısını aldı.

Haymana Belediye Başkanı Turguz mazbatasını aldı

ANKARA - 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden belediye başkanı seçilen Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut mazbatısını aldı.
Özdemir Turgut beraberinde belediye Meclis üyeleri ile birlikte Haymana Adliye Saray'ında Bulunan İlçe Seçim Kurulundan Mazbatasını aldı.
Mazbatasını alan Turgut'a adliye sarayı önünde toplana vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Mazbata işlemleri bittikten sonra kalabalık halk ile birlikte belediye binasına doğru yürüyüşe geçtiler. Belediye binasının önünde vatandaşlara seslenen Özdemir Turgut aradaki oy farkına dikkat çekerek silindir gibi ezdiklerini belirtti.
2. kez koltuğa oturan Turgut tebrikleri kabul etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:36 Kaynak: İHA

Özdemir Turgut, Haymana, Politika
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