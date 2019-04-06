Haymana Belediye Başkanı Turguz Mazbatasını Aldı
1 saat önce
Haymana Belediye Başkanı Turguz mazbatasını aldıANKARA - 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden belediye başkanı seçilen Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut mazbatısını aldı.
Haymana
Belediye Başkanı Turguz mazbatasını aldı
ANKARA - 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden belediye başkanı seçilen Haymana Belediye Başkanı Özdemir
Turgut mazbatısını aldı. Özdemir Turgut
beraberinde belediye Meclis üyeleri ile birlikte Haymana Adliye Saray
'ında Bulunan İlçe Seçim Kurulundan Mazbatasını aldı.
Mazbatasını alan Turgut'a adliye sarayı önünde toplana vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Mazbata işlemleri bittikten sonra kalabalık halk ile birlikte belediye binasına doğru yürüyüşe geçtiler. Belediye binasının önünde vatandaşlara seslenen Özdemir Turgut aradaki oy farkına dikkat çekerek silindir gibi ezdiklerini belirtti.
2. kez koltuğa oturan Turgut tebrikleri kabul etti.
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:36 Kaynak: İHA
Gazeteci İsmail Küçükkaya: Yeni Lider Adayları Ortaya Çıktı
MHP, Iğdır Seçimlerinin İptal Edilmesi İçin İl Seçim Kuruluna Başvuruda Bulundu
Bolu'da CHP'li Tanju Özcan, Kuran'a El Basarak Göreve Başladı
Sigaraya Zam Geldi! İşte Yeni Fiyatlar