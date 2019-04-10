Son Dakika Haberleri: Haymana Belediye Meclisi İlk Toplantısını Yaptı

Haymana Belediye Meclisi İlk Toplantısını Yaptı

2 saat önce

Haymana Belediye Meclisi ilk toplantısını yaptı.

Haymana Belediye Meclisi İlk Toplantısını Yaptı, System.String[]
Haymana Belediye Meclisi ilk toplantısını yaptı.

Haymana Belediye Meclisi İlk Toplantısını Yaptı. Meclis Başkan Vekilliği, encümenlik, katip üyelik ve komisyon üyelikleri için seçimler yapıldı, komisyon üyeleri belirlendi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:58 Kaynak: İHA
Haymana, Güncel
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