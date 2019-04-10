Haymana Belediye Meclisi İlk Toplantısını Yaptı
2 saat önce
Haymana Belediye Meclisi ilk toplantısını yaptı.
Haymana
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:58 Kaynak: İHA
Belediye Meclisi ilk toplantısını yaptı.
Haymana Belediye Meclisi İlk Toplantısını Yaptı. Meclis Başkan Vekilliği, encümenlik, katip üyelik ve komisyon üyelikleri için seçimler yapıldı, komisyon üyeleri belirlendi. - ANKARA
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