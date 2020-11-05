Haymana'da 14 yıldır kayıp olan çocuğun annesi isyan etti - Son Dakika

Haymana'da 14 yıldır kayıp olan çocuğun annesi isyan etti

05.11.2020 12:00
Haymana'da 14 yıldır kayıp olan çocuğun annesi isyan etti, System.String[]

Ankara'nın Haymana ilçesinde 14 yıl önce kaybolan çocukla ilgili bir kuyuda arama yapılırken, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Ankara'nın Haymana ilçesinde 14 yıl önce kaybolan çocukla ilgili bir kuyuda arama yapılırken, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı. Olayla ilgili 1 kişi de aranırken, anne olayın aydınlatılmasını istedi.

Haymana Cumhuriyet Savcılığı tarafından gelen bir ihbar doğrultusunda 14 yıl önce kaybolan Memduh Korkmaz olayı ile ilgili bir kuyuda arama başlatıldı. Kuyuda kemik kalıntıları bulunurken, olayla ilgili gözaltına alınan M.Y. tutuklandı. İ.G. isimli bir kişinin de arandığı öğrenildi.

Memduh Korkmaz'ın annesi Ülkü Kutlu, arama çalışmalarının ardından gözyaşlarına boğuldu. Anne Kutlu, çocuğunun 2006 yılı Aralık ayında kaybolduğunu belirterek, "Hiç kimse cevap vermedi. 14 yıldır çocuğum kayıp. Katillerin bulunmasını istiyorum. İçimin ateş sönsün. Benim ciğerim yandı, başkasının yanmasın" dedi.

Kuyuda bulunan kemiklerden alınan örneklerle anneden alınan kan örneklerinin karşılaştırılacağı öğrenildi. - ANKARA

Haymana'da 14 yıldır kayıp olan çocuğun annesi isyan etti
Haymana'da 14 yıldır kayıp olan çocuğun annesi isyan etti
Haymana'da 14 yıldır kayıp olan çocuğun annesi isyan etti

Cumhuriyet Savcılığı, Haymana, Ankara, Anne, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Haymana'da 14 yıldır kayıp olan çocuğun annesi isyan etti - Son Dakika


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